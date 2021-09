Češi v Ostravě: Turbo Coufal i Hložek jako Zidane. Ale ta efektivita...

Bránícího soka měli na talíři. Pakticky celý zápas valili na jednu bránu a kontrolovali hru. Přesto vstřelili čeští fotbalisté v důležitém kvalifikačním utkání proti Bělorusku jedinou branku. Takže tři body ano, radost z gólostroje bohužel nikoliv. Co předvedl národní tým vydatně povzbuzujícímu ostravskému publiku?

Efektně bez efektivity Zápas na jednu bránu, kdy Češi kvalitou válcovali o poznání slabšího soupeře. Jenže nadšeně fandící diváci v Ostravě si zakřičeli gól pouze jednou, když dostal míč do sítě Antonín Barák. Množství mnohdy i nápaditých kombinací končilo vesměs na hraně vápna. Češi si vytvořili spousty útočných pozic, vyslali mraky střel. Z křídel sázeli balony do vápna, ale účinné ostré centry, kvůli nimž byl v sestavě Martin Doležal, chyběly. Jeden zásah je v takovém utkání ukrutně málo. „Nebylo to jednoduché. Chyba, že jsme nepřidali druhou branku, pak by to třeba dopadlo vyšším rozdílem,“ litoval trenér Jaroslav Šilhavý. Jaroslav Šilhavý uděluje pokyny během utkání s Běloruskem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Hložkův taneček V zápase číslo osm za áčko nastoupil devatenáctletý talent podruhé v základu. Klíčová situace, kterou pomohl vytvořit, se musela líbit. Adam Hložek se nejdříve pokusil o „zidanovku“, tedy známou kličku s otočkou přes balon. Zcela mu nevyšla, přesto se po ní dostal k úniku do vápna. Z levé strany se na tři kroky dostal před obránce a narýsoval milimetrový pas pro Antonína Baráka, který bez problémů uklidil míč do brány. Hložek si zapsal asistenci. „Chtěli jsme, aby doplňoval Martina (Doležala) a chodil pod něj, ale součinnost tam vázla. Jsme rádi, že se dostával i ve druhém poločase do šancí, snažil se jeden na jednoho. Odehrál standardní výkon, věříme, že ty další budou ještě lepší,“ podotkl Šilhavý.

Turbo Coufal Hráč zápasu. Na pravé straně kmital po celé šířce, zdá se, že jemu nikdy nedojdou baterky. Do vápna nasypal obrovské množství centrů, znovu ukazuje, jak za jediný rok v Premier League ohromně vyrostl. K výkonu mu chyběl nějaký bod do statistik, protože množství balonů z jeho pravačky nedokázal nikdo zužitkovat. Fungovala spolupráce s Jakubem Janktem, který si jako levák sekal z pravé straně balony do středu a uvolňoval prostor pro turbo z West Hamu. „Výborný výkon. Naše pravá strana byla mnohem nebezpečnější, než levá,“ chválil Šilhavý.

Palič Jankto Střílel, odkud mohl, neustále se tlačil do zakončení. Už v 8. minutě z dálky napřáhl a málem nachytal běloruského gólmana, o pár minut později pálil podobně. Jednou mohl spíš hledat lépe postaveného Baráka. Největší šanci měl po prudkém centru krz vápno od střídajícího Vydry, ale hlavou nedokázal nasměrovat míč do sítě. Z mnoha pokusů tak nebylo nic, mizerná produktivita jeho odvážný výkon zbytečně sráží. Hřiště opustil předčasně kvůli křečím. „Měl křeče, zakouslé vlčáky a nemohl se skoro postavit. Museli jsme ho vyndat, naštěstí to nebude nic vážného,“ doufal Šilhavý.