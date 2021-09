Český kouč Chytrý: Za Kašou stojíme. Zohledníme zápas Sparty s Plzní

Česko dostalo v Belgii za vyučenou. Padlo 0:3, a ztratilo reálnou naději na přímý postup na mistrovství světa. V pozápasových diskusích se nejvíce probíralo složení základní sestavy, respektive zařazení stopera Filipa Kaši. Stejně tak bojácný způsob hry, zejména v prvním poločase. Co na to asistent trenéra Jiří Chytrý? „Rozhodli jsme se pro Kašu, stojíme si za tím i po utkání. Problém nebyl v něm, nýbrž v tom, že se nám nepodařilo naplnit záměr, s kterým jsme do utkání šli,“ konstatoval.

Ve středu čeká národní tým přípravný duel s Ukrajinou. Je jisté, že v sestavě nebude zraněný gólman Tomáš Vaclík a méně prostoru, nebo vůbec žádný, dostanou hráči Sparty a Plzně, které v sobotu čeká vzájemný ligový střet.

V Belgii jste prohráli 0:3. Proč jste se rozhodli do stoperské dvojice k Tomáši Kalasovi vybrat Filipa Kašu? A jak s denním odstupem hodnotíte tuto volbu?

„Když dáte do sestavy nováčka, vždycky to sebou nese určitá úskalí. Obzvlášť v utkání se silným týmem jako je Belgie. Zápas ale nebyl o Filipovi. Věci, které na hřišti nebyly dobré, nesouvisely jen s ním. On také u některých byl, ale nemyslím si, že by jeho nominace do zápasu ovlivnila konečný výsledek.“

Pohrávali jste si s variantou použít do stoperské dvojice Alexe Krále?

„Ano, byl ve hře. Nakonec jsme se ale rozhodli pro Filipa, stojíme si za tím i po utkání. Problém nebyl v Kašovi, ale v tom, že se nám nepodařilo naplnit záměr, s kterým jsme do utkání šli.“

O personálních problémech na místě stopera jste věděli od začátku srazu. Nebylo by logičtější vrátit do týmu zpět Davida Zimu či Jakuba Brabce, kteří si v den začátku zářijového cyklu odjeli vyřizovat nová angažmá?

„Řešili jsme to, bavili jsme se o tom se samotnými hráči i s naším lékařským týmem, jestli je to vůbec možné. Známe protokoly UEFA, bylo nám důrazně doporučeno, že návrat kluků není vhodnou variantou. Tím jsme se řídili.“

Mluvíte o tom, že vám nevyšel záměr, s kterým jste do utkání vstupovali. Můžete být konkrétnější a popsat, co se vám v Bruselu nepovedlo?

„Chtěli jsme být aktivní, vytvářet tlak na rozehrávku soupeře, který ale nebyl takový, jelikož jsme si udělali příliš velké hřiště. Proto jsme ani nebyli v prostorech, kde jsme chtěli být. Je to i o tom, že některé situace musíte správně předvídat, dobře je dohrát, někdo musí vyhrát souboj. To se nám nedařilo. A dílem to bylo i tím, že u některých kluků se dostavila nejistota, váhání, v situacích jsme nebyli včas. To je samozřejmě špatně, Belgie je natolik kvalitní, že z našich nedorazů dokázala vyjet a šla bleskurychle nahoru. V závislosti na tom jsme řešili situace, kdy jsme byli v početní nevýhodě, Belgie je pak dohrávala do zakončení a do gólů. Takových věcí bylo v zápase moc. V domácím utkání v březnu jsme měli mnohem víc úspěšných zisků, trestali jsme my je. V Bruselu byla úspěšnější Belgie. Dále jsme soupeři nabídli hodně ztrát při postupném útoku. Byli jsme nepřesní, dělali jsme nevynucené chyby a Belgie z toho těžila.“

Jak se vám zamlouvaly výkony sparťanských křídel – Adama Hložka a Jakuba Peška?

„Oba podali velice dobrý výkon, ze stran jsme byli nebezpeční. Velice dobré okamžiky měl v zápase i Matěj Vydra, hlavně náběhy na kolmé míče. Zkraje druhého poločasu se dostal do vyložené šance, což byla naše jediná možnost, jak se smysluplně vrátit do utkání. Každopádně dvě dobrá zakončení Adama Hložka a herní kvalita Jakuba Peška, byly pozitivy na našem výkonu.“

Jaký je zdravotní stav Tomáše Vaclíka?

„Podstupuje podrobnější vyšetření, už nyní ale víme, že na Ukrajinu nebude k dispozici. Přesný charakter zranění ještě neznáme, nicméně je to hodně bolestivé. Bude se muset léčit.“

Budete nejvíce vytížené hráče z předchozích dvou utkání ve středečním přípravném zápase šetřit?

„Vyjma Vaclíka by měli být všichni k dispozici. Za něj uvažujeme o povolání některého gólmana z jednadvacítky. Tomáš Kalas se potýká s virózou, snad se nám to v mužstvu nerozjede. Pak nebudeme nikoho jiného povolávat.“

Tak jinak, existují dohody s kluby o upozadění nejvíce vytížených hráčů v přípravném duelu s Ukrajinou? Zejména s ohledem na sobotní ligový hit mezi Plzní a Spartou?

„Existuje komunikace s kluby. Pořád nás čeká zápas za reprezentaci, je také důležitý. Nicméně situaci vnímáme, zvlášť s ohledem na utkání, o kterém mluvíte. Budeme se to snažit zohlednit. I v našem zájmu je, abychom viděli hrát kluky, kteří toho tolik neodehráli. Ke změnám v sestavě dojde, ale zároveň to musí být smysluplné utkání z pohledu reprezentace.“

Co od zápasu očekáváte? Ukrajina v sobotu remizovala v rámci světové kvalifikace s Francií...

„Pořád patří mezi absolutní špičku. Dokazuje to dlouhodobě, řadí se mezi top týmy, předvedla to i na evropském šampionátu. Po sportovní stránce předpokládáme těžké a náročné utkání, které nám nastaví zrcadlo a hráče posune dál.“