Ztracené body: Schick bez efektu, (po)malý problém i kiks jako Kolář

Remíza 2:2 určitě hraje do karet Walesu. Čeští fotbalisté doma přišli o důležité dva kvalifikační body, po jarní prohře v Cardiffu (0:1) se soupeřem o konečné druhé místo ve skupině E ztrácejí. Aktuálně to spíš vypadá, že do baráže o postup do Kataru půjde Šilhavého výběr díky pozici z Ligy národů. Jak vypadal páteční souboj v Edenu?