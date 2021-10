Ruce nahoru, pak soucit. Vaclík po kiksu neslavil. Soupeři poslal vzkaz

Čeští fotbalisté se radují z gólu Jakuba Peška do sítě Walesu • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Pešek posílá míč do odkryté velšské brány, jistí ho Patrik Schick • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Pešek posílá míč do odkryté velšské brány, jistí ho Patrik Schick • Pavel Mazáč / Sport

Aaron Ramsey se raduje z úvodního gólu do české sítě • Pavel Mazáč / Sport

Antonín Barák a Tomáš Souček se radují z darovaného gólu do sítě Walesu • Pavel Mazáč / Sport

Když čeští fotbalisté na startu druhé půle otočili proti Walesu skóre po kuriózním vlastenci a kiksu brankáře Dannyho Warda, český gólman Tomáš Vaclík příliš neslavil. Se soupeřem soucítil. „Pro gólmana je to hrozný. Ve vápnech nebyl terén v dobrém stavu,“ věděla jednička národního týmu. Po utkání (2:2) dokonce Vaclík prostřednictvím tweetu poslal soupeři povzbuzující vzkaz.

Málokdo může s brankářem tak soucítit jako v tu chvíli protivník mezi tyčemi na druhé straně. Sám Tomáš Vaclík nejlépe věděl, v jakém stavu šestnáctky na obou koncích hřiště jsou.

„Chvíli mi šly ruce nahoru, ale pak jsem je dal hned dolů a neradoval se. Je to blbý, když se to stane. Když to takhle hopsne. Ve vápnech nebyl terén v dobrém stavu. Soucítím s ním,“ vykládal po zápase pro ČT Sport Vaclík.

Zároveň to pro brankáře Olympiakosu nebylo uzavřené a na dálku se rozhodl náhradníkovi anglického Leicesteru Dannymu Wardovi popřát hodně štěstí. „Dostat takový gól je pro brankáře noční můra. Hlavou vzhůru, Danny, a hodně štěstí v dalších zápasech,“ tweetoval Vaclík po utkání.