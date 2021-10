Česká výzva proti Bělorusku. Situace si žádá výhru a pytel gólů

Věci se mají následovně: Česko musí v ruské Kazani porazit Bělorusko. Zároveň je nutné často pálit do terče. Čím víc branek, tím lépe. Pak naděje národního týmu na druhou pozici ve skupině o postup na mistrovství světa v Kataru povyskočí o kus vzhůru. Proto se očekává, že Jaroslav Šilhavý dnes večer pošle na trávník velmi ofenzivní sestavu. „Změny budou. Je možné, že i vepředu,“ prohlásil státní trenér. Může se stát, že dojde na novou variantu s Patrikem Schickem v útoku a podhrotem Adamem Hložkem.

Nasázet Bělorusku ranec branek a alou domů. Takový je ideální plán národního týmu. Vyhrát o dva či tři góly by mělo být v silách výběru Jaroslava Šilhavého. Bělorusko patří k podprůměru Evropy, v pátek selhalo na půdě slaboučkého Estonska. Padlo 0:2. Ve třech z posledních čtyř zápasů neskórovalo.

„Jsme si vědomi postavení v tabulce a zápasu, který nás čeká. Pro udržení naděje na druhé místo musíme jednoznačně vyhrát. Je možné, že se na konci bude počítat skóre, nicméně cítíme respekt k soupeři,“ opatrně pronesl Šilhavý.

Je k opatrnosti důvod? Možná… Okolnosti totiž spíše mluví proti jednostrannému průběhu utkání. V nedávné zářijové kvalifikaci, kdy se oba týmy setkaly ve skupině E poprvé, se Česko trápilo. Sice shráblo z ostravského trávníku všechny body, jenže výsledek 1:0 i předvedená hra byly daleko za očekáváním.

Málo vyložených šancí, hodně nudy. Tak zhruba zápas vypadal.

Bělorusové byli celkem kompaktní v defenzivě, domácí reprezentace zase bez překvapivých nápadů v útočné zóně. Už tehdy se státní trenér potýkal s obrovským množstvím zraněných hráčů. Nejinak tomu je i nyní. Z ideální nominace vypadla minimálně desítka hráčů. A na projevu týmu to je nepříjemně znát.

Reprezentace momentálně není v dobrém stavu.

Byť se vrátil po trestu Patrik Schick, páteční nedostatečné vystoupení proti Walesu (2:2) bylo dalším z řady zklamání po mistrovství Evropy. „Zápas se nám moc nepovedl,“ připustil Šilhavý.

Přesto Česko dva duely před koncem kvalifikace živí naději na druhé místo ve skupině, což by mohlo znamenat přednostní pozici v baráži o světový šampionát v Kataru v roce 2022. Jinými slovy, pokud reprezentace pod sebe zvládne stlačit Wales, bude zřejmě nasazená pro první kolo vyřazovací fáze.

Zatím má stejně bodů, o gól lepší skóre, ovšem o zápas více. Proto si potřebuje v posledních dvou kolech kvalifikace nahnat brankový rozdíl. Dnes Bělorusko, v listopadu uzavře tabulku s Estonskem. V těchto duelech se žádá jediné: GÓLY. A hodně GÓLŮ.

Ovšem jak na to? Třeba tím, že Šilhavý složí vyloženě ofenzivní sestavu. Mohlo by dojít na sparťanské schéma Tomáš Wiesner – Jakub Pešek, na nasazení Matěje Vydry. Mluví se i o tom, že kouč může poprvé vyzkoušet Adama Hložka na pozici desítky, nad ním by pak operoval Patrik Schick. Lákavá varianta, pro kterou zvedá ruku řada expertů, se nyní jeví celkem logicky.

„Může se stát, že i vepředu bude změna. Ještě nejsme úplně rozhodnutí, ale změny určitě nastanou,“ zůstal tajemný Šilhavý.

Kvalifikace je ve fázi, kdy je potřeba riskovat.

