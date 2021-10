Šilhavý: Změny v sestavě určitě nastanou. Plán, jak lépe využít Schicka

Český tým musí v pondělí v Kazani vyhrát, pokud se chce v kvalifikační skupině porvat o druhé místo a jít z něj do baráže o postup na světový šampionát do Kataru. Trenér Jaroslav Šilhavý si důležitost zápasu proti Bělorusku uvědomuje. Národní tým půjde do duelu značně rozbitý, prostor dostanou méně osvědčená jména. Reprezentační kouč na předzápasové tiskové konferenci odpovídal i na to, jak maximálně využít svého elitního střelce Patrika Schicka.

V boji o druhou příčku jde i o skóre. Nasadíte hodně ofenzivní sestavu s tím, že se Hložek přesune na podhrot?

„Jsme si vědomi postavením v tabulce a důležitosti zápasu, který nás čeká, že pro udržení naděje na druhé místo musíme jednoznačně vyhrát. Skóre se bude počítat, ale cítíme respekt k soupeři. Nedávno tady hráli s Walesem a až v poslední minutě dal Bale gól na 3:2. Mají velice rychlé hráče, už při zápase u nás (1:0) mohli každou naši ztrátu potrestat, dopředu byli nebezpeční. Chceme jednoznačně vyhrát s respektem k soupeři, pokud nastřílíme víc branek, budeme také rádi.“

Jaké máte informace o soupeři, který pravděpodobně nastoupí ve značně odlišné sestavě, než v zápase v Ostravě?

„Soustředíme se na sebe a svůj výkon. Vnímáme, že se nám zápas doma proti Walesu (2:2) moc nepovedl. Chceme navázat na naše předchozí výkony, řešit to, jak bude hrát soupeř, je někdy zavádějící. Viděli jsme jejich zápas s Estonskem, který prohráli, ale když se hraje do plných, je to pro každého složitější, je nevyjímaje. My se soustředíme na sebe a chceme vyhrát.“

Máte hodně absencí uprostřed hřiště, jak je budete řešit?

„Přibyli nám další hráči, doplnili nás Pavel Bucha, David Pavelka a Filip Nguyen. Odjel i Tonda Barák (trest za karty). Může se stát, že také vepředu nastoupíme jinak. Ještě nejsme úplně rozhodnutí, ale změny v naší sestavě určitě nastanou.“

Bude těžké hrát bez diváků?

„Nesmíme si to připouštět, i když to není úplně ideální, kulisa utkání je hodně důležitá. Musíme na to hráče připravit, aby byli zkoncentrovaní, soustředili se na výkon a byť bez diváků šli pro tři body.“

Jak ideálně využít Patrika Schicka?

„Páťa má velkou formu, bylo to vidět i v Praze, kde se sice neprosadil, ale byl nebezpečný a soupeř ho zdvojoval, ztrojoval. Ani teď to pro nás nebude jednoduché. Tím, že bude od soupeře větší koncentrace na Páťu, budou mít víc prostoru další ofenzivní hráči. Musíme ho ještě víc doplňovat, zásobovat přihrávkami, případně hrát rovnou na něj. Ještě ráno při rozcvičení si to řekneme a vrátíme se k tomu. Věřím, že spolupráce bude lepší.“

