Rivalita Slavie a Plzně? Nechceme dělat dusnou atmosféru, říká Novák

Na aktuálním srazu národního týmu jsou čtyři hráči z Plzně (Staněk, Havel, Kopic, Sýkora) a čtyři slávisté (Mandous, Masopust, Kuchta, Krmenčík). Jak bude vypadat spolupráce západočeských fotbalistů především s Michaelem Krmenčíkem, který gólovou oslavou proti někdejšímu zaměstnavateli pořádně vyštengroval už tak vyostřené vztahy dvou ligových rivalů? „Atmosféra je normální,“ říká Novák.

Vnímáte v týmu napětí mezi hráči z Plzně a Slavie?

„Nějaká popichování mezi sebou máme, ale to je spíš sranda, tak to má být. Kluci, co jsou tady ze všech klubů, by tohle měli dát za hlavu. V reprezentaci bojujeme všichni společně, atmosféra je v týmu na srazu skvělá.“

Michael Krmenčík tím, jak slavil branku proti bývalému klubu, své někdejší parťáky dost naštval.

„Nechceme tady dělat dusnou atmosféru. Kdyby náhodou nastala, jsme tady od toho my, ti zkušenější hráči, kteří si to musí pohlídat. Klidně si to jít vyříkat, na tom nic není, jsme lidi. Jsem tady teprve jeden den, ale atmosféra je, jako kdyby se nic nestalo.“

S jakou náladou jdete do posledních dvou reprezentačních zápasů roku?

„Určitě s cílem je vyhrát. Tak jsou nastavení všichni v týmu. Chceme podat dobrý výkon a zvládnout to.“

Hlavní trenér Jaroslav Šilhavý s týmem nemůže být. Je příprava něčím specifická?

„Trenér Chytrý (asistent) je s panem Šilhavým skoro ve všem za jedno, komunikují to hodně mezi sebou. Příprava je úplně stejná, jako kdyby tady s námi hlavní trenér byl. Před zápasem s Kuvajtem už jsme viděli nějaká sestřihaná videa, soustředili se spíš na jejich defenzivní část, měli standardní situace, sledovali, jak je oni brání, kde jsou prostory, co můžeme využívat. Máme už je najeté na videu, odpoledne na tréninku si všechno ukážeme na hřišti.“

Slavia - Plzeň: Krmenčík se trefil proti svým a pojistil výhru, 2:0

Limitoval mě problém s kolenem

Podepíší se na týmu absence, zejména zraněného Patrika Schicka?

„Mrzí nás, že tady Schicky není. Ale v týmu máme dobré hráče, myslím, že ho skvěle zastoupí. Věřím tomu, je důležité, aby se útočníci prosadili zejména v prvním zápase proti Kuvajtu, aby si udělali pohodu do zápasu s Estonskem.“

Zastane roli útočné jedničky Matěj Vydra?

„Zkušenosti má velké, v zahraničí je přes deset let. Hraje Premier League, naposledy proti Chelsea dával gól, to mu určitě pomohlo na sebevědomí. Ať nastoupí kdokoliv, bude se od útočníků očekávat už v prvním zápase, aby se prosadili. Všichni se potřebujeme naladit na Estonsko, které musíme zvládnout.“

V jakém rozpoložení jste na sraz přijel z klubu?

„Dostávám ve Fenerbahce víc příležitostí, máme trošku jiný systém. Hrajeme na tři stopery, případně na pět obránců, já hraju levého stopera. Dávají mě i na levého beka, sestavou občas pendluju, ale mám velkou vytíženost. Před měsícem jsme byli první, od minulého srazu jsme odehráli asi tři zápasy a jsme v tabulce sedmí, takže to není úplně dobré. Ale v Evropské lize jsme vyhráli 3:0 (v Antverpách), v našich silách je zabojovat o postup ze skupiny. Důležitý bude zápas s Galatasaray, co nás čeká po reprezentační pauze, v Turecku je to velké derby a hodně napoví o sezoně.“

Zvládáte v nároďáku přepnout na čtyřobráncový systém?

„Nejsem žádný mladík, abych z toho byl vyjančený. Systémy přepínáme i v klubu, občas hrajem na tři obránce, občas na čtyři, záleží i na soupeři. Nevidím v tom problém.“

Litujete, že jste se kvůli zranění nedostal na EURO?

„Mrzelo mě to, ale zdraví je důležité. Celou minulou sezonu jsem se potýkal s problémem s kolenem, to mě hodně limitovalo, necítil jsem se moc dobře. Dvouměsíční pauza v létě mi pomohla, s kolenem mi hodně pomohl i pan doktor Kolář. Je to trošku zvláštní zranění, občas to cítím i teď, ale nedá se to srovnat s minulou sezonou. Teď je to víc jak o padesát procent lepší a dostávám se zpátky do normálu.“

Věřil jste, že se do národního týmu i po té pauze vrátíte?

„To věřím vždycky. Musím mít herní vytížení v klubu, abych mohl zpátky reprezentovat. Teď vytížení mám, takže jsem pomýšlel na to se vrátit zpátky. Rád reprezentují a vidím kluky z týmu, občas se tím i vrátím domů, kde si můžu povykládat česky. Navíc tady máme výbornou partu.“

