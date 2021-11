Leví beci nejsou, reprezentace sleduje Zmrzlého ze Sigmy. Otevře dveře?

Říká se, že leví beci nejsou, fakt není kde brát. Reprezentace o tom ví své. Klasického levonohého (a ideálně perspektivního) obránce, který by splňoval přísná kritéria moderního fotbalu, aby člověk pohledal. Jan Bořil s Pavlem Kadeřábkem jsou zranění, Aleš Matějů dlouhodobě hledá ideální formu...Proto realizační tým nároďáku podle informací Sportu v posledních měsících pečlivě sleduje Olomouc. Konkrétně dvaadvacetiletého odchovance Ondřeje Zmrzlého. Budoucí řešení?

Kdyby výborně hrajícího Jana Kalabišku v prosinci nečekaly už pětatřicáté narozeniny, možná by ho reprezentační trenéři vyzkoušeli. Vzhledem k věku a perspektivě se však kouč Jaroslav Šilhavý i jeho asistent Jiří Chytrý nedívají po levém bekovi ve Slovácku, ale na Hané.

Navzdory tomu, že mezi olomoucké náhradníky v posledních nominacích nároďáku patřil Václav Jemelka s Martinem Hálou, sleduje nyní realizák i jejich mladšího spoluhráče Ondřeje Zmrzlého.

„Ani mě to nepřekvapuje. Vždycky jsem říkal, že Ondra je pro trenéra jeden z nejcennějších hráčů,“ říká Augustin Chromý, kouč Sigmy B, který s ním a dalšími talenty ročníku 1999 vyhrál celostátní titul v juniorce i dorostu U19.

Zmrzlý byl vždy lídrem. Herně i přístupem. Střílel rozhodující branky, nahrával na ně, nevypustil ani centimetr. Navzdory tomu však v mládežnických reprezentacích moc neprorazil. Čtyři starty za šestnáctku, pak dalších pět až ve dvacítce. To je vše. „Většinou byl náhradníkem, protože pro některé asi nebyl tak výrazný. Štvalo mě to,“ vzpomíná.

Tehdy ale rodák z Bělkovic-Lašťan nebyl pozičně ukotven. Díky velkému akčnímu rádiu a skvělé kondici Zmrzlý zvládal vše. Levý stoper, bek, křídlo, defenzivní i ofenzivní středopolař... „Dokonce jsem ho kdysi dal i na hrot. Používal jsem ho na šesti postech podle toho, kde někdo vypadl. Ondrou jsem něčí absenci nejen zalepil, ale ještě vylepšil,“ usmívá se Chromý.

Změnilo se to až v lize, kam ho v sezoně 2019/20 vytáhl Radoslav Látal. Coby šestku. „Ale uprostřed hřiště se mu moc nedařilo. Bylo vidět, že tam to pro něj v lize ještě není. Rozkoukával se. Vzápětí ho však Latoš posunul doleva a už byl zase výborný,“ míní zkušený trenér.

Přišel zlom. Zmrzlý postupně vytlačil ze sestavy klubovou legendu Michala Vepřeka, zapsal mezi elitou tři trefy a stal se důležitým článkem olomouckého kádru. I díky práci Jílkova asistenta Jiřího Saňáka se zlepšil takticky. Kope standardky, do vápna posílá ostré centry i ze své lajny. Přitvrdil, vyspěl. Že je v hledáčku národního týmu, stejně tak na listu největších českých klubů, nepřekvapí.

„Nechci dělat chytrého, ale bylo jasné, že minimálně ligu bude hrát. Je inteligentní, poctivý, univerzální. Navíc má všechny předpoklady pro velký fotbal: výšku, rychlost, kondici. Plusem je i precizní levačka,“ chválí Chromý.

Výhledově by od Chytrého, jenž monitoruje Moravu, Zmrzlý pozvánku mohl dostat. Z hráčů mladší generace, kteří by se mohli pomalu zabudovávat, totiž reprezentace příliš alternativ nemá. Stejně starý Matěj Polidar by potřeboval pravidelně hrávat ve Spartě a rok mladší David Jurásek z Mladé Boleslavi zase v nejvyšší soutěži teprve začíná.