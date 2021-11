Francie dala Česku jistotu baráže a postupuje. Na MS je i Belgie

Čeští fotbalisté získali definitivu účasti v březnovém play off o postup na mistrovství světa v příštím roce. Po dnešní kvalifikační výhře Francie nad Kazachstánem 8:0 mají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého jistotu, že do baráže projdou nejhůře coby jeden ze dvou vítězů skupin Ligy národů.

Přímo na šampionát v Kataru postupují pouze první celky z kvalifikačních skupin, týmy na druhých místech čeká play off. Do něj se dostanou ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Češi po vítězství Walesu nad Bělorusem 5:1 klesli ve skupině E před úterním závěrečným zápasem s Estonskem na třetí místo, o play off ale už nepřijdou. Díky loňskému prvenství ve skupině B2 Ligy národů se dostali mezi dva postupující do play off. Stále ještě mohou v kvalifikaci obsadit druhou příčku, potřebují však nejen porazit Estonsko, ale zároveň doufat, že Wales prohraje s vítězem skupiny Belgií.

Belgie porazila Estonsko 3:1, vyhrála "českou" skupinu E a zajistila si účast na šampionátu v Kataru, stejně jako Francie.

Mistrovství světa po dnešku zná šest z 32 účastníků. Už dříve v kvalifikaci uspěly Německo, Dánsko a Brazílie, které doplnily hostitele Katar. Závěrečný turnaj se bude hrát příští rok od 21. listopadu do 18. prosince.

Kvalifikace mistrovství světa 2022 ve fotbale:

Skupina D:

Bosna a Hercegovina - Finsko 1:3 (0:1)

Branky: 69. Menalo - 29. Forss, 51. Lod, 73. O'Shaughnessy. ČK: 37. Raitala (Finsko).

Francie - Kazachstán 8:0 (3:0)

Branky: 6., 12., 32. a 87. Mbappé, 55. a 59. Benzema, 75. Rabiot, 84. Griezmann z pen.

Tabulka:

Skupina E:

Wales - Bělorusko 5:1 (2:0)

Branky: 3. a 50. z pen. Ramsey, 20. N. Williams, 77. B. Davies, 89. C. Roberts - 87. Koncevoj.

Sestavy:

Wales: Ward (90.+1 Hennessey) - C. Roberts, B. Davies, Rodon, N. Williams - Ampadu, Ramsey (71. Morrell), Allen, James (76. Roberts) - Bale (46. Johnson), Wilson. Trenér: Page.

Bělorusko: Černik - Zolotov (71. Juzepčuk), Švjacov, Naumov, Judenkov (82. Koncevoj) - Pečenin, Seljava, Jablonskij, Klimovič (70. Ebong) - Seďko (60. Antilevskij), Lisakovič (82. Bachar). Trenér: Kondratijev.

Belgie - Estonsko 3:1 (1:0)

Branky: 11. Benteke, 53. Carrasco, 74. T. Hazard - 70. Sorga.

Sestavy:

Belgie: Courtois - Castagne, Denayer, Vertonghen - Meunier (62. Saelemaekers), Witsel, Vanaken, Carrasco (71. Mertens) - De Bruyne (83. De Ketelaere), Benteke (83. Origi), E. Hazard (62. T. Hazard). Trenér: Martínez.

Estonsko: Igonen - Paskotši, Tamm, Mets - Teniste (79. Puri), Poom, Kreida, Vassiljev (79. Soomets), Ojamaa (59. Sinjavskij) - Zenjov (67. Sorga), Henri Anier (59. Sappinen). Trenér: Häberli.

Tabulka:

Skupina G:

Turecko - Gibraltar 6:0 (3:0)

Branky: 38. a 41. Dervisoglu, 11. Aktürkoglu, 65. Demiral, 81. Dursun, 84. Müldür. ČK: 22. Olivero (Gibraltar).

Norsko - Lotyšsko 0:0

Černá Hora - Nizozemsko 2:2 (0:1)

Branky: 82. Vukotič, 86. Vujnovič - 25. z pen. a 54. Depay.

Tabulka: