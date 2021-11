Češi poslední zápas v kvalifikaci MS prostě musí vyhrát, míní experti

„Na dnešní vítězství Belgie nad Walesem jde u Chance 87 % vkladů s kurzem 2,1:1, deset procent tipérů má na tiketu remízu v kurzu 3,38:1. Wales proti Belgii potřebuje získat alespoň bod. A uhrát doma plichtu tentokrát nebude nic nemožného, spíše naopak, myslí si sázkaři,“ uvádí za Chanci Markéta Světlíková.

Jen tři procenta sázek eviduje sázková kancelář na vítězství Walesu (s kurzem 3,72:1) v souboji s Belgií v české kvalifikační skupině. Když Belgie porazí Wales a Česko zdolá svého úterního soupeře, rozhodovat bude skóre. Úkol zní jasně: porazit Estonsko co největším gólovým rozdílem.

To by ovšem nemuselo být tak těžké. Estonci dostávají poměrně hodně gólů, je ale také pravdou, že v posledních zápasech jejich forma rostla. V prvním vzájemném duelu Češi zvítězili 6:2 a bookmakeři i většina sázkařů má za to, že budou večer padat góly i na Letné. „Češi jsou jasní favorité i přes absenci Schicka, jedničky v útoku. Po výhře s Kuvajtem by mohli být navíc naladěni na další vítězství. Hodně se sází například na to, že Češi vyhrají minimálně o 2 góly s kurzem 1,48:1,“ dodává mluvčí Chance.