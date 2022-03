Šilhavý potřebuje Holeše třikrát. Na stopera s ním, radí experti

Kdyby byl Jaroslav Šilhavý genetický inženýr, měl by vyhráno. Před prvním kolem baráže o mistrovství světa ve Švédsku by naklonoval Tomáše Holeše a ucpal jím strategické pozice v sestavě. Slávistický všeuměl může hrát ve středu zálohy, na stoperu i na pravém kraji defenzivní linie, kde se v mládí vyučil fotbalovému řemeslu. Jenže Holeš bude ve čtvrtek v Solně jen jeden. Experti trenérovi radí, dejte slávistického univerzála do středu obrany. „Je v takovém laufu, že by zvládl každou roli, Toma ale vidím na stoperu,“ říká za všechny Erich Brabec.

Že má místo v sestavě na Švédsko dopředu jasné, o tom není sporu. Tomáš Holeš bude hrát za každých okolností. Jen je potřeba na lékárnických vahách zvážit, kde je v momentální personální nouzi pro tým nejpotřebnější. Je nutná naprosto precizní úvaha, vzít v potaz všechny možné faktory. Končí sranda, hraje se o mistrovství světa. Národní tým čeká – doufejme – dvojzápasová minisérie zakončená rozhodující bitvou s Polskem. Proto umístit na správnou pozici univerzála ze Slavie, toho času ve výtečné formě, je pro reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého klíčový úkol vyžadující bezchybné splnění.

Dříve, před příchodem do Slavie, byl nejslavnější rodák vísky Borovnice v Královéhradeckém kraji typickým pravým bekem. V Hradci i poté v Jablonci. Určitě by dovedl zalovit v paměti a sehrát kvalitní part i na tomto místě. Jenže v Edenu, i vzhledem k tehdejší dominanci Vladimíra Coufala, učinili z Holeše defenzivního středního obránce, jenž byl v případě nouze strčený o patro níž do centrální pozice ve čtyřčlenné obranné linii.

Šilhavý má tedy tři možnosti. V ideálním případě by Holeše naklonoval, nebo rozkrojil na tři kusy, ale nechme fantazírování.

Vážně tedy, kam s ním?

„Je v takovém laufu, že by zvládl každou roli,“ říká Erich Brabec, někdejší výtečný stoper Slavie i Sparty. „Co znamenal Souček pro Slavii, znamená nyní Holeš. Proti Švédům vidím Toma na stoperu,“ praví.

Tomáš Holeš v reprezentaci 16 startů 13x střed zálohy 2x stoper 1x pravý bek

Stejně by volili i další dva experti oslovení deníkem Sport. Nikdo nezaváhal. Všichni do jednoho by ve čtvrtek rádi viděli Holeše v centru obrany. „Jarda to nebude mít jednoduché. Kdyby byl k dispozici Tomáš Kalas, hrál by asi s Jakubem Brabcem. Takhle tam má díru a já bych ji zacelil Holešem,“ přesvědčivě praví Julius Bielik, účastník mistrovství světa v roce 1990. A hned přidá argumenty, proč by se tak rozhodl. Zkušenosti, skvělé výkony v pohárové Evropě, schopnost organizace hry. „A neuvěřitelný klid, který přenáší na své spoluhráče, ať je to ve Slavii kdokoliv. Rozumí si s míčem, což je také důležité. V tomto směru se nesmírně zlepšil,“ přidává poznatky legenda Sparty.

A do třetice promlouvá František Cipro. Jeho finální výstup byl již prozrazen, nicméně i trenérská hvězda devadesátých let má k Holešovi, co zajímavého říct. „V klubu je prospěšný na všech pozicích, ale vzhledem k jeho momentální formě a k faktu, že v obraně chybí hodně lidí, bych s ním vyztužil stoperské místo. Ve Slavii hraje v obraně skvěle, přímo famózně. Proč? Extrémně mu pomáhá jeho univerzálnost, perfektně čte hru, má kvalitní rozehrávku a šíří okolo sebe klid a jistotu,“ s obdivem v hlase vypravuje trenér, který Slavii dovedl v roce 1996 k titulu.

Je všeobecně známo, že Šilhavému se před baráží rozpadla defenzivní linie z mistrovství Evropy. Mimo hru je sehrané kvarteto Coufal, Čelůstka, Kalas a Bořil. Z tradičních jmen do středu obrany zůstal jen Jakub Brabec. Právě s ním by měl podle expertů utvořit Holeš důležitý val. „S Brábou by to bylo novum. Na parťákovi vždycky záleží. Ve Slavii je Tomáš na kluky zvyklý, byť se okolo něj také točí. Myslím, že by si vyhověli. Právě díky Holymu. Na stoperu mně přijde vážně fantastický, soubojově, rychlostně i myšlením,“ doplňuje Erich Brabec.

Šilhavý vyjma Brabce nominoval ještě další dva čistokrevné stopery – Davida Zimu a Tomáše Petráška. Především prvně jmenovaný je také možností.

Pokud bude trenér zvažovat personální otázky, tak zastupitelnost ve středu pole, na místě vedle Tomáše Součka, je v reprezentaci relativně vysoká. V Solně se může na postu druhé „šestky“ objevit Michal Sadílek i Ladislav Krejčí mladší. Na výběr je. I proto by v tomto kontextu Holešovo zařazení do obrany dávalo větší smysl.

Umístění napravo naopak logiku úplně nedává, byť jde také o palčivé místo v sestavě, kde není zrovna přetlak při zranění Coufala a ukončení reprezentační kariéry Pavla Kadeřábka.

Ve čtvrtek hodinu a půl před zápasem odkryje Jaroslav Šilhavý karty. Bude nesmírně zajímavé sledovat, kde využije eso ze Slavie.

Tři různé varianty s využitím Tomáše Holeše v reprezentaci

stoper | pravděpodobnost 60 %

Vaclík

Masopust Brabec HOLEŠ Sadílek

Souček Krejčí II

Lingr Barák Hložek

Kuchta

Při personální nouzi reprezentace je nejpravděpodobnější a nejvhodnější, aby Tomáš Holeš nastoupil na stoperu. Mužstvo si spíš poradí se složením záložní řady bez něj, než s obrannou čtyřkou. Nejvíc se nabízí spojení s Jakubem Brabcem, jenž v Arisu hraje všechno.

Další stoperské varianty s Tomášem Holešem

Tomáš Holeš–David Zima

Tomáš Holeš–Ladislav Krejčí II

Obě krajně nepravděpodobné možnosti, zvlášť ta druhá s Ladislavem Krejčím II, jenž je do áčka povolán poprvé a jeho využití se spíš nabízí v záloze. David Zima za FC Turín v posledních pěti ligových kolech vůbec nenastoupil.

S kým a kdy nastoupil ve stoperské dvojici

2. září 2021

Česko–Bělorusko 1:0

kvalifikace MS

Tomáš Holeš–Tomáš Kalas

8. září 2021

Česko–Ukrajina 1:1

příprava

Tomáš Holeš–Václav Jemelka

defenzivní záložník | pravděpodobnost 35 %

Vaclík

Masopust Brabec Zima Sadílek

Souček HOLEŠ

Lingr Barák Hložek

Kuchta

Podle vlastních slov je Tomáš Holeš především defenzivní záložník, ostatně i v reprezentaci je využíván zejména na této pozici – z celkových šestnácti startů na ní nastoupil třináctkrát. Pak by se ale muselo řešit složení stoperů, vedle Jakuba Brabce asi David Zima, případně opora Rakówa Tomáš Petrášek.

pravý obránce | pravděpodobnost 5 %

Vaclík

HOLEŠ Brabec Zima Sadílek

Souček Krejčí II

Lingr Barák Hložek

Kuchta

Tohle se téměř jistě nestane, časy, kdy Tomáš Holeš hrával pravidelně pravého beka, což je jeho původní post, jsou dávno pryč. Týden co týden ho mydlil naposledy v Jablonci. V národním týmu na této pozici nastoupil jen jednou při své premiéře v Lize národů proti Skotsku, kdy se skládalo nové mužstvo po silném úderu covidu.