Šilhavého risk vycházel, pak se ale rozpadl. Česko vyřadila jedna akce

Den před utkáním přišel deník Sport s tím, jaký plán chystá trenér Šilhavý do barážového zápasu o Katar. Češi do poslední chvíle tajili rozestavení, trenér Šilhavý jej nechtěl potvrdit ani do televizních kamer těsně před utkáním.

„Když jsme rozhodli, měli jsme na nácvik jeden trénink. Bylo to velké riziko. Kluci to ale akceptovali, když jsme jim vysvětlili, proč tak chceme hrát. Soupeř má skvělé útočníky, cpe se středem pole, proto jsme vyztužili střed obrany. Splnilo to účel, stopeři hráli skvěle,“ vykládal český kouč po utkání.

Odvážný plán, který s některými hráči konzultoval už před srazem, dlouho vycházel. Defenzivní trojka Holeš, Brabec, Zima šlapala výtečně, s nimi poctivě pracoval zbytek týmu. V jedenácté minutě dokonce Jan Kuchta rozvlnil síť, českou radost po konzultaci s VAR utnul zkušený britský sudí Michael Oliver.

Česká střídačka v tu chvíli zuřila, když celou situaci viděla v opakovačce na tabletu. Jenže pak i Jakub Brabec, který hrál jeden z životních zápasů, přiznal, že soupeře drobně fauloval...

Za stavu 0:0 se tak jelo dál. A Češi taktický plán, který si v ostrém zápase vyzkoušeli poprvé, plnili i v dalších minutách nadmíru skvěle.

Ofenzivně nadané Švédy, které hnal dopředu vyprodaný padesátitisícový kotel Friends Areny v Solně, drželi dlouho na uzdě. Vaclík musel likvidovat první střelu na bránu až ve druhém poločase, kdy hlavičkoval Svanberg. Nic z ní nebylo, souboj o šampionát směřoval k závěrečnému rozuzlení.

Náročný plán odnesli v průběhu druhé půle krajní hráči. Lukáše Masopusta braly křeče, střídal i vyčerpaný Jakub Jankto. Do prodloužení šli Češi nakonec s pěti změnami v sestavě. Mezi tím rostl domácí tlak, s náhradníky v akci se Šilhavého výběru hra rozpadala.

Zásadní a pravděpodobně zlomový moment přišel ještě v nastavení normální hrací doby. Tomáš Souček krásným centrem našel zcela volného Milana Havla. Plzeňský obránce, nikým nehlídaný, mohl zápas rozhodnout. Jenže... V tutové pozici mířil levačkou z voleje úplně vedle. Byť možná měl čas na to, aby míč zpracoval a zakončil ještě v komfortnější pozici.

„Kdyby s námi přiletěl Schick a dostal se do šance, kterou měl Milan Havel, asi bychom se teď bavili jinak. Milan to chtěl dát, ale prostě nemá tak kvalitní koncovku jako Patrik,“ řekl s lehkou ironií v hlase smutný Šilhavý.

Místo české radosti přineslo vyrovnané utkání smutek a slzy. Ve 110. minutě, kdy probíhalo druhé prodloužení, zakončil pohlednou kombinaci Robin Quaison a poslal domácí do finále baráže v Polsku.

„Je to velká rána, mistrovství světa je asi sen, cíl dostat se tam. Bylo to mé veliké přání, abychom se tam kvalifikovali. Blbě se mi to teď hodnotí, jsem v emocích, smutný, naštvaný,“ soukal ze sebe po utkání záložník Antonín Barák.

Češi po závěrečném hvizdu popadali na trávník, velký sen Šilhavého party se rozplynul. Zatímco vyprodaná aréna jásala s domácím výběrem, sektor českých fanoušků za udatný boj poděkoval také svému týmu, hráči jim i přes velké zklamání na duši šli do rohu stadionu zatleskat.

Ani uznání za udatný výkon ale smutný fakt nezmění. Češi si na zimním šampionátu v Kataru nezahrají, místo velkého duelu v Polsku se poletí na přátelák do Walesu.

Nejistá je i budoucnost trenérského štábu Jaroslava Šilhavého, kterému v létě končí smlouvy. „To já nerozhodnu. Je mi proti srsti to nyní řešit. Jsem připravený na cokoliv,“ zakončil český kouč hodnocení neúspěšné švédské noci.