Šilhavý o setrvání: Je mi proti srsti to teď řešit. Brabec řekl, že fauloval

Švédští fotbalisté slaví postup do finále baráže o MS po výhře nad Českem • Reuters

Švédští fotbalisté se Zlatanem Ibrahimovicem slaví postup přes Česko do finále baráže o MS • ČTK / AP / Jonas Ekstromer

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Dlouho předlouho Česko žilo. Do zdi narazilo až ve 110. minutě nastavení po brance Robina Quaisona. Utěšená akce Švédska středem hřiště, snad jediná v utkání, rozhodla takticky sešněrovanou partii. Domácí vyhráli 1:0, v úterý se v rozhodujícím zápase o postup na mistrovství světa střetnou s Polskem. Národní tým bude na setkání fotbalové elity planety chybět počtvrté v řadě a v příštích dnech se bude řešit pozice Jaroslava Šilhavého, která byla před baráži v silném ohrožení.

Máte chuť u reprezentace zůstat?

„Je to čerstvé... Všichni jsme zklamaní. Kluci mají v kabině hlavy dole. Cítili jsme, že minimálně do penaltového rozstřelu jsme to měli dotáhnout. Nestalo se. Přes všechny problémy s nominací však musím kluky pochválit za výkon.“

Přišlo by vám spravedlivé, aby se vaše budoucnost od pátečního dne řešila?

„To já nerozhodnu. (odmlčí se) Je mi proti srsti to nyní řešit. Jsem připravený na cokoliv. Napřed si to musíme vyhodnotit s kolegy. Posledního července nám končí smlouva. Budeme sedět s vedením reprezentace, následně s výkonným výborem. Uvidíme, co se stane.“

Se Švédskem jste prohráli 0:1, ovšem jako první dostal míč do sítě Jan Kuchta. Rozhodčí Michael Oliver však branku neuznal. Tušíte proč?

„Přiznám se, že detaily neznám. Napřed to vypadalo, že faul ani nebyl. Myslím, že šlo o Jakuba Brabce, rukou šel dopředu. Asi to bylo správně posouzené.“

Vaše lavička však po zhlédnutí záběrů na tabletu s verdiktem ostře nesouhlasila...

„Kluci to na tabletu viděli jinak, než rozhodčí. Podle nich to byl gól. Jasná branka, která měla platit. Ale Jakub Brabec po tom přišel a řekl, že fauloval.“

Jak dlouho jste přemýšleli nad tím, že v zápase nastoupíte se třemi stopery?

„Dlouho. Když jsme rozhodli, měli jsme na nácvik jeden trénink. Bylo to velké riziko. Kluci to ale akceptovali, když jsme jim vysvětlili, proč tak chceme hrát. Soupeř má skvělé útočníky, cpe se středem pole, protože jsme vyztužili střed obrany. Splnilo to účel, stopeři hráli skvěle.“

Bezprostředně po porážce je něco, co šlo udělat jinak?

„Kdyby s námi přiletěl Schick a dostal se do šance, kterou měl Milan Havel. Asi bychom se teď bavili jinak. Milan to chtěl dát, ale prostě nemá tak kvalitní koncovku jako Patrik.“

Proč jste střídali Lukáše Masopusta a Jakuba Jankta v průběhu druhého poločasu?

„Oba měli křeče, pak následovali další. Zápas stál kluky na halvbeku hodně sil.“

Souhlasíte, že po vystřídání jste byli méně organizovaní a kompaktní?

„Ano. Neudrželi jsme vepředu balon. Sice se pořád bojovalo, pracovalo, ale chyběla kvalita.“

Mělo Švédsko ve svém středu více rozdílových hráčů?

„Ano, i díky nim dokázali vyhrát.“