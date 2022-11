Priske před MS v Kataru: Höjer by byl užitečný. Baha v základu nečekám

Dánsko a favorit fotbalového mistrovství světa v Kataru? To si bookmakeři Tipsportu nemyslí. Má až desátý nejnižší kurz. Seveřané však zbraně neskládají. Brian Priske, bývalý dánský reprezentant a v současnosti hlavní trenér pražské Sparty, to moc dobře ví. „Jsme charakterističtí dobrou defenzivní a strukturovanou hrou, ale naše útočná hra také nabývá na kvalitě. Ve spojení s týmovou vůlí můžeme být nebezpečný soupeř,“ upozorňuje rodák z Horsens. Šéf lavičky po podzimní části třetího mužstva prvoligové tabulky se v exkluzivním rozhovoru pro Tipsport rozpovídal i o Eriksenovi, Bahovi, Höjerovi nebo svém působení v nároďáku. Nechybí ani tip na nejlepšího střelce MS.

Kdo vyhraje MS? Podle bookmakerů Tipsportu jsou největšími favority Brazilci před obhájci titulu z Francie a Argentinou...

„Myslím, že některý z favoritů, které zmiňujete, skutečně bude mistrem světa. Osobně se však domnívám, že by se k favoritům letošního MS mohlo připojit také Německo. Na světovém šampionátu se však může stát cokoli. Hráči těch nejvyspělejších zemí odehrají za rok spoustu náročných utkání, to by mohlo hrát do karet outsiderům, kteří jistě mohou překvapit. I s ohledem na netradiční termín mohu říct, že toto mistrovství světa bude oproti těm předcházejícím opravdu rozdílné.“

Dánsko má kurz 35 na celkové vítězství. Vsadil byste na něj?

„Ačkoli jsme na šampionátu spíše outsiderem, na základě výkonů dánského národního týmu na posledním evropském šampionátu, kde se nám opravdu dařilo, bych řekl, že můžeme být pro sázkaře dobrou a zajímavou volbou. Je však vhodné říct i pár věcí, kvůli kterým nejsem tak optimistický, jak bych chtěl. Několik hráčů si v průběhu posledního měsíce prošlo zraněními. Další nehráli ve svých klubech tolik, jak by měli. Nestartujeme tak šampionát v nejlepší formě, ale doufám, že se do toho v průběhu dostaneme.“

Kdo bude patřit k hlavním tahounům týmu? Ostře sledovaný bude jistě záložník Christian Eriksen z Manchesteru United, který se vrátil k fotbalu po srdečním kolapsu...

„Máme řadu kvalitních hráčů, kteří působí v těch nejlepších týmech a soutěžích. Christian Eriksen je samozřejmě jedním z nich. Dalšími oporami týmu jsou Simon Kjær (AC Milán) nebo Kasper Schmeichel (Nice). Řekl bych, že jsme charakterističtí dobrou defenzivní a strukturovanou hrou, ale naše útočná hra také nabývá na kvalitě. Ve spojení s týmovou vůlí můžeme být nebezpečný soupeř.“

Co je silnou zbraní vaší země?

„Klíčovým je pro nás obrovský týmový duch. Ten je u dánského národního týmu opravdu skvělý od doby, co se lavičky ujal Kasper Hjulmand. Ukázalo se to například při nešťastném případu Christiana Eriksena na EURU 2020. Ačkoli to byla velmi náročná situace na psychiku hráčů, tak to ten tým posílilo. Všichni tedy táhnou za jeden provaz, což je nejen krásné sledovat, ale taky je to velmi důležité pro úspěch.“

Vraťme se ještě k srdečnímu kolapsu Christiana Eriksena. Viděli jsme spoustu videí a četli mnoho článků. Bylo to opravdu tak, že se jako by najednou celému Dánsku zastavil dech? Jak důležitý moment to byl, nejen pro dánský fotbal, ale pro Dánsko samotné?

„Myslím, že v průběhu let, které předcházely případu s Christianem Eriksenem, a tedy s příchodem Kaspera Hjulmanda, lidé nabyli pozitivní dojem z národního týmu. Tým odehrál několik dobrých duelů před mistrovstvím Evropy, kdy jsme navíc hráli v Kodani před domácím publikem, což znamenalo, že si každý uvědomoval důležitost těchto utkání. Tým byl dobře připraven a všichni se těšili na skvělou atmosféru. Christian Eriksen z nenadání během zápasu zkolaboval. Byl to šok, nejen pro dánský fotbal, ale pro celý svět. Z této nepříjemné situace však vzešlo něco skvělého. Všichni Dánové se rychle semkli a důvěra v národní tým enormně vzrostla. Ta podpora, o které mluvím, byla vyjádřena i z dalších evropských zemí, a to klukům hodně pomohlo.“

Do nominace Dánska se dodatečně dostal Alexander Bah z Benfiky. Jaký dojem na vás dělá tento bývalý obránce Slavie?

„Jeho kariéra je opravdu skvělá. Začala vlastně v jednom z menších dánských klubů. Před jeho příchodem do Slavie předváděl v SønderjyskE skvělé výkony. V Midtjyllandu jsme ho také sledovali. Já jsem si však nebyl jistý jeho kvalitami v obraně... Není pochyb, že hraje v posledních letech opravdu dobře. Má výbornou kondici a charakter, navíc je nebezpečný v útočných situacích. V národním týmu je však na jeho pozici poměrně tlak, a nehrál tolik, kolik by potřeboval. Jeho místo v základní sestavě proto nepředpokládám.“

Místo naopak nezbylo na vašeho sparťanského svěřence Caspera Höjera. Myslíte, že by se v týmu mohl uplatnit?

„Casper hraje ve Spartě dobře. Vím, že ho trenér Hjulmand pečlivě sledoval, nejen v této sezoně. Určitě by byl pro národní tým užitečný. Nicméně, podobně jako to bylo u Alexandra Baha, čelí obrovské konkurenci. Proto si na svou příležitost musí ještě počkat.“

Dánsko do šampionátu vstoupí 22. listopadu proti Tunisku. Ve skupině se poté utká ještě s Francií a s Austrálií. Jak hodnotíte trojici soupeřů a šance na postup?

„Francie je samozřejmě favoritem číslo jedna na postup ze skupiny. O tom není pochyb. Už jsme ukázali, že Francii dokážeme porazit. Očekávání veřejnosti jsou proto velká. První utkání proti Tunisku bude pro náš tým velmi důležité, abychom se dostali do formy. Na světovém šampionátu nejsou jednoduché žádné zápasy. První utkání turnaje proti Tunisku tak bude velmi důležité, abychom se dostali do tempa. Dánsko by mělo zakončit skupinu nejhůře druhé. Austrálie třetí a Tunisko poslední.“

Určitě budete bedlivě sledovat své trenérské kolegy. Kteří jsou vám nejbližší a inspirují vás úspěchy, taktikou, vystupováním?

„Na šampionátu je hned několik trenérů, u kterých se můžu inspirovat. Je asi dobré říct, že budu sledovat hlavně zápasy Dánska než souboje týmů z ostatních zemí. Kasper Hjulmand je například velmi flexibilní kouč, co se týká změn formací. Takže se opravdu těším, co si připraví na mistrovství v Kataru. Trenér Německa, Hansi Flick, je podle mě dalším skvělým trenérem, který na klubové úrovni předvádí s Bayernem Mnichov skvělé věci. Určitě se tedy těším i na něj a na to, jak připraví na mistrovství tým Německa. Tento šampionát je ale velmi atypický. Většinou máte tři týdny před začátkem na přípravu. Nyní bylo toho času opravdu velmi málo. Jsem tedy zvědavý na většinu trenérů, jak se s tím popasují.“

Myslíte, že to může způsobit problémy některým hvězdám, které po celý rok působí ve svých ligách a také v evropských soutěžích a nyní ze sebe musí vydat to nejlepší?

„Uvidíme, jak se s tím hvězdní hráči poperou. Jejich program je našlapaný těžkými zápasy v Lize mistrů, ale také v anglické Premier League a podobných soutěžích. Mají málo času na přípravu a adaptace na takto velký turnaj není nic snadného.“

Obligátní otázka: Ronaldo, nebo Messi? Který z nich je vám bližší a proč?

„Oba jsou samozřejmě prvotřídní hráči a rád je sleduji hrát. Musím se ale přiznat, že lehce tíhnu k Ronaldovi.“

Máte tip na krále střelců šampionátu?

„Pokud bych měl na někoho vsadit peníze, byl by to Francouz Kylian Mbappé. Francie nejspíš znovu dojde na turnaji daleko. Nicméně tento šampionát nás může v mnohém překvapit. Nejlepší střelec klidně může být z týmu, který si hned nevybavíme.“

Jak na MS dopadne Belgie? Už několik let se píše o zlaté generaci kolem De Bruyneho…

„Určitě patří mezi favority. Pokud to nepřijde teď, tak kdy? Tým už získal dost zkušeností. Myslím, že je nejvyšší čas je zužitkovat. Klíčoví hráči jsou v nejlepším věku a další šampionát už může být pozdě. Bude vzrušující sledovat, zda se z předchozích turnajů poučili. Pokud ano, věřím, že mají na semifinále.“

Jak důležité bude se adaptovat na počasí, které v Kataru panuje? Může to být spíše výhodou pro národní týmy, které tradičně hrají svá domácí utkání na kontinentech s podobným podnebím? Tedy z Afriky či Jižní Ameriky?

„Rozhodně. Pokaždé, když hrajeme na jihu, třeba v Itálii, nebo na již zmíněných kontinentech, vlhkost vzduchu a vyšší teploty se na týmu projevují. Proto si myslím, že letošní šampionát bude velmi těžké predikovat.“

Uchováváte si v paměti nějaký konkrétní zážitek z minulých MS?

„Je jich několik. Ale okamžitě se mi vybaví MS 1986 v Mexiku. Je to první fotbalové mistrovství světa, které jsem zažil a pamatuji si na něj. Byl to první šampionát, na který se Dánsku podařilo kvalifikovat. Navíc se nám celkem povedl. Taky zde Maradona vstřelil branku, kterou asi všichni známe.“

Jako hráč jste si v letech 2003-2007 připsal 24 startů v dresu dánské reprezentace. Jak na ně vzpomínáte? Dokážete vypíchnout největší úspěch, zážitek?

„Jsou to skvělé vzpomínky. Být součástí národního týmu pro mě byla opravdu pocta a je velmi těžké popsat pocity, které vámi cloumají, když jdete na hřiště. Především, když nastupujete na domácím hřišti před zaplněným stadionem Parken (domov FC Kodaň). Obecně se dá říct, že jsou ty pocity velmi rozdílné oproti utkáním na klubové úrovni. Přestože i tyto zápasy jsou důležité, časy, které jsem strávil v národním týmu patří k těm, na které budu vzpomínat nejvíc. A to i přesto, že jsem nebyl vždy v základní sestavě. Už jen být obklopen tou atmosférou, která v dánském národním týmu panuje, je něco speciálního.“

Co říkáte na netradiční místo a termín konání MS? Navštívíte osobně dějiště šampionátu?

„Rád bych se mistrovství světa zúčastnil, ale do Kataru určitě nepojedu. Jsou zde dva zásadní problémy. Jedním z nich jsou okolnosti, o kterých se v médiích poměrně často mluvilo v souvislosti s udělením pořadatelství Kataru. Jako mnoho hráčů a dalších zaměstnanců klubu se také těším, až budu moct strávit delší čas se svou rodinou. V mém případě už to je téměř rok a půl, kdy žijeme jinde.“

Podíváte se na zápasy v TV?

„Při zápasech Dánska budu fandit a doufat, že všechno dobře dopadne a zvítězíme. Když budeme na šampionátu úspěšní, bude to skvělé pro naši malou zemi.“

