Švýcarsko - Kamerun 1:0. Africká překážka zdolána, rozhodl Embolo

Kamerun prodloužil nelichotivou bilanci na mistrovství světa, prohrál osmý zápas v řadě a na výhru čeká od roku 2002. Švýcarsko bude usilovat o třetí postup do osmifinále za sebou, stejně jako před čtyřmi lety se ve skupině střetne ještě s Brazílií a Srbskem. S Jihoameričany se fotbalisté ze země helvétského kříže utkají v pondělí, ve stejný den se Kamerun střetne se Srbskem.

Švýcaři nastoupili ve stejné základní sestavě jako v utkání s českým výběrem v posledním kole Ligy národů, na rozdíl od zářijového zápasu se jim ale nepodařilo prosadit v úvodním dějství. Začátek zápasu vyšel lépe fotbalistům Kamerunu, kteří hrozili z protiútoků. Šance na otevření skóre měli Toko Ekambi, Choupo-Moting i Hongla, jejich střely ale skončily mimo branku nebo na skvěle chytajícím Sommerovi.

Tři minuty po změně stran šli ale do vedení Švýcaři, a to hned z první střely mezi tyče. Shaqiri z pravé strany nacentroval do vápna, kde našel Embola. Útočník Monaka neměl problém zakončit do odkryté branky. Z trefy do sítě týmu ze své rodné země se na rozdíl od spoluhráčů nijak bouřlivě neradoval a dokonce se na soupeře obrátil s omluvným gestem.

V 66. minutě se dostal ve vápně ke střele Vargas, jeho střelu ale Onana reflexivním zákrokem vyrazil. Z následného rohového kopu mohl druhou branku přidat Embolo, Shaqiriho centr ale na poslední chvíli odvrátil Anguissa. Na druhé straně postupoval směrem k brance Choupo-Moting a jeho pokus z ostrého úhlu si pohlídal Sommer.

Kamerunci se v závěru zápasu na vyrovnání nezmohli, přes poctivě bránící Švýcary se do šance nedostali, naopak mohli ještě inkasovat. Střídající Seferovic se díky důrazu dostal do gólové příležitosti, jeho střelu ale obětavě zblokoval na roh stoper Castelletto.

Švýcaři prodloužili sérii úvodních zápasů na MS bez porážky trvající od roku 1966. Kamerun čeká na bodový zisk z finálového turnaje od 6. června 2002, kdy africké mužstvo porazilo Saúdskou Arábii 1:0.