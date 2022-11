Kadeřábek o MS: Flick se může ukázat, přeji Chorvatům. Češi na to asi nemají

Bayern by mistrovství světa nejspíš vyhrál, německá reprezentace ne. I takhle vnímá současnou sílu Die Mannschaft Pavel Kadeřábek, který v létě oslaví už osm let působení v bundesligovém Hoffenheimu. „Od remízy se Španělskem se mohou se svou mentalitou odrazit, zapojit svého Tomáše Müllera,“ usmívá se český obránce.

Doma v Praze je vlastně na skok. Uspořádal tu tiskovou konferenci k nadačnímu fondu, který provozuje se svou manželkou Terezou, do konce týdne mu zbývá volno na výlet do Krkonoš, a pak už zpátky do Hoffenheimu. „Tenhle termín mistrovství světa mi dal v podstatě měsíc volna navíc,“ těší bývalého reprezentanta Kadeřábka.

Protože normálně by se bundesliga ještě hrála, ostatně jako drtivá většina dalších soutěží…

„Ano, hrajeme běžně někdy do 22. prosince. Teď máme čtrnáctidenní blok volna, pak čtrnáct dnů přípravy v klubu, pak zase čtrnáct dní volna přes svátky a Silvestra, za to jsem rád.“

S jakou náladou jste končil soutěžní podzim?

„Moc jsem ke konci nenastupoval, bojoval jsem s tím