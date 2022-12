SESTŘIH: Kanada - Maroko 1:2. Africký tým došel za postupem, pomohl i kiks

Fotbalisté Maroka na mistrovství světa v Kataru v závěrečném třetím utkání skupiny F porazili Kanadu 2:1 a překvapivě z prvního místa v tabulce postoupili do osmifinále. Africký tým poslal už ve čtvrté minutě do vedení Hakím Zijach a v polovině úvodního dějství přidal pojistku Júsuf Nasjrí. Ve 40. minutě Kanaďané po vlastním gólu Najífa Adžuirda snížili, ale vyrovnat už nedokázali.

Maročané navázali na nečekané vítězství nad Belgií a ovládli skupinu bez porážky se sedmi body. Při své šesté účasti na světovém šampionátu teprve podruhé prošli do vyřazovacích bojů, kde dosud byli jen v roce 1986. V osmifinále v úterý vyzvou druhý tým ze skupiny E. Kanaďané na MS nebodovali ani při své druhé účasti a prohráli všech šest dosavadních duelů.

„Chtěli jsme přepsat historii. Vyhrát skupinu, to nedokáže každý. Měli jsme ve skupině vicemistry světa a semifinalisty minulého mistrovství a dokázali jsme se proti nim prosadit. Zasloužili jsme si postoupit,“ řekl na tiskové konferenci trenér Maročanů Valíd Radžradžuí.

Zatímco Kanaďané před posledním zápasem skupiny už nemohli postoupit, Maroko mělo blízko k vyřazovacím bojům a v úvodu bylo aktivnější. K vedení pomohla africkému týmu velká chyba v soupeřově obraně. Kanadský gólman Borjan po špatné malé domů musel vyběhnout před vápno, míč ale odkopl nedůrazně jen k Zijachovi a ten zpoza vápna z voleje trefil opuštěnou branku.

Ve 23. minutě Maročané po dalším zaváhání v soupeřově defenzivě zvýšili. Na Hakimího dlouhý pas si naběhl Nasjrí a ze strany střelou na bližší tyč propálil Borjana. Maroko na světovém šampionátu poprvé v historii dalo ve dvou zápasech po sobě dvě branky.

Zdálo se, že má zápas pevně pod kontrolou, ale Kanaďané se ve 40. minutě vrátili do hry. Po levé straně se protáhl Adekugbe a stoper Adžuird si centr nešťastně srazil do vlastní sítě. Marocký gólman Bunú, jenž se narodil v Kanadě, si na míč sáhl, ale v cestě za čáru mu nezabránil.

Africký tým poprvé na turnaji v Kataru dostal branku a inkasoval po šesti zápasech. Maročané si ještě do přestávky mohli vzít dvougólové vedení zpět, Nasjrího trefa ale neplatila kvůli tomu, že spoluhráč Adžuird stínil brankáři.

Po změně stran Kanaďané přidali a postupně začali získávat převahu. V 71. minutě jim scházely k vyrovnání centimetry. Střídající Hutchinson hlavičkoval po rohu do břevna, od něhož se míč odrazil do země a celým objemem jen těsně nepřešel brankovou čáru. Dorážející Johnston poslal balon hlavou nad.

„Měl jsem šanci. Byl to dobře zahraný roh, hlavičkoval jsem, ale balon nakonec neskončil v síti. Dali jsme do toho vše, ale zase to nestačilo. Chtěli jsme získat historicky první body a jsme na sebe naštvaní, že se to nepodařilo,“ uvedl Hutchinson.

Kanaďané se tlačili za vyrovnáním a historicky prvním bodem na světovém šampionátu. Maročané se už ale ubránili a na mistrovství světa poprvé vyhráli dvě utkání po sobě. „Od začátku jsme se přesně drželi taktiky, jakou jsme si stanovili. Zapsali jsme se do historie,“ řekl Zijach.

„Jsem hrdý na to, co tady kluci ukázali. Byli jsme na mistrovství světa po 36 letech, společně se učíme. Samozřejmě nás bolí, že jsme nezískali ani bod. Ale v každém zápase jsme předvedli dobrý výkon, na to můžeme být hrdí,“ uvedl trenér Kanaďanů John Herdman.