Kane se učí žít se selháním. Tým stojí za ním, podržely ho i legendy

Z Kataru odjíždí s bilancí 2+3. Při 80. reprezentačním startu vstřelil za Anglii 53. branku, čímž srovnal rekordmana Waynea Rooneyho. Přesto Harry Kane schovával po čtvrtfinálovém vyřazení od Francie hlavu do dlaní. Kapitán Albionu sice první penaltu v zápase proměnil, druhou však těsně před koncem nikoli. Přes tíživé selhání, které bolí celou Anglii, našel zastání u slavných legend. „Tohle je úděl středního útočníka,“ uvedl Alan Shearer, nejlepší střelec historie Premier League.

Harry Kane ustál tíživou chvíli v 54. minutě, když z penalty bez problémů srovnal na 1:1. V 84. minutě už souboj s klubovým parťákem Hugem Llorisem prohrál. Povytáhl stulpny, srovnal si chrániče. Zkontroloval kopačky, našteloval míč přesně na bílý puntík. Krátký rozběh... A balon letěl vysoko nad.

„Věřil jsem si, jenže jsem to nekopl tak, jak jsem si představoval. Je to těžké pro mě i pro celý tým. Musím se s tím naučit žít a přijmout to s respektem a pokorou,“ omlouval se národu po neúspěšném čtvrtfinálovém dramatu.

„Na náš tým nemohu být pyšnější. Odehráli jsme výborné utkání, měli víc šancí. Jenže ve fotbale rozhodují detaily. Jako kapitán a ten, co nedal penaltu, za neúspěch přijímám zodpovědnost,“ pravil bez výmluv 29letý šutér po bolavém vyřazení od Francie.

Muž s devítkou přes klíčové selhání odehrál výborný turnaj. V Kataru vstřelil dvě branky a přidal tři asistence. Proti Francii si zapsal 53. branku a dorovnal Waynea Rooneyho, dosud nejúspěšnějšího střelce v anglickém dresu. „Víme, kolik penalt Harry v minulosti proměnil a kolik gólů dal, aby nás dostal až sem. Je to útočník světové úrovně a náš kapitán. Brzy se vzpamatuje,“ vzkázal za kabinu záložník Liverpoolu Jordan Henderson.

V Anglii se čtvrtfinálový pád, navíc s odvěkým rivalem Francií, neodpouští snadno. Už od roku 1966 fanoušci marně čekávají, až se kýžená trofej vrátí domů. Do kolébky fotbalu, země, kde jsou na nejpopulárnější sport planety tolik pyšní. Jenže na druhý světový titul si Albion počká minimálně šedesát let – do dalšího šampionátu, který hostí společně USA, Kanada a Mexiko.

„Samozřejmě je teď Harry hodně dole. Ale nemá si co vyčítat. Dostali jsme se na takovou úroveň díky jeho lídrovství a gólům. Vyhráváme a prohráváme jako tým, on pro nás odvádí neskutečné množství práce,“ zastal se svého kapitána trenér Gareth Southgate, o jehož osudu u týmu se rozhodne v následujících týdnech.

Po penaltovém nezdaru ve finálovém rozstřelu na EURO v červenci 2021 s Itálií se mezi fanoušky rozjel hon na neúspěšné exekutory. Řešil se rasový podtext, dokonce výhrůžky smrtí, které létaly směrem k Markusi Rashfordovi, Jadonu Sanchovi a Bukayo Sakovi. Anglickému kapitánovi a gólové mašině z Tottenhamu něco podobného nejspíš nehrozí, byť ani on by neměl číst sociální sítě, kde na něj prší jedovatá slova nenávisti.

„Určitě se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že neměl chodit na druhou penaltu. Ale já si myslím, že ji kopat měl. Teď s tím bude žít navěky,“ pravil ve vysílání BBC Radio 5 bývalý anglický útočník Chris Sutton. „Tohle je úděl středního útočníka. Vypracoval se do pozice, která bude Harryho dohánět do konce kariéry,“ přidal Alan Shearer, rekordman v počtu branek v Premier League.

Kane přijel na šampionát v oslnivé formě. Od března 2021 nastřílel 21 branek ve 29 zápasech, sedm z nich v kvalifikačních listopadových zápasech Anglie proti Albánii a San Marinu. Příkladným lídrovstvím a pravidelným střílením branek získal respekt a uznání i přísné ostrovní veřejnosti.

„Jsem za kluky hrozně smutný, ale zároveň pyšný, jakým způsobem odehráli tenhle turnaj. Harry, gratuluji ti k vyrovnání rekordu, který bude brzy patřit jenom tobě. Nedokážu si představit někoho lepšího, kdo by mě měl překonat,“ chlácholil svého nástupce Rooney.

Vysoký útočník nastupuje za první tým Anglie od roku 2015. Stejně jako v Tottenhamu stále čeká na velkou trofej, což mu někteří hnidopiši rádi připomínají. To ale nic nemění na tom, že „The HurriKane“ bude dál patřit k největším anglickým zbraním.