Fanoušci před vrcholem MS. Chorvaté jsou nažhavení, ale Messi je všude

Domácí, mezi něž už patří i Slovák Tomáš Hudáček žijící v Kataru jedenadvacet let, si to dobře pamatují. „Jezdili jsme tam na pláž,“ usměje se fyzioterapeut. Byla tu jen poušť padající do vody, proto se tady konalo například rallye. Jenže to už je dávno…

Rozpuk Dauhá zasáhl i tuto oblast, kam se teď dostanete za necelou půl hodinu metrem. Vzniklo vlastně nové město, jehož srdcem je téměř devadesátitisícový stadion Lusail. Rallye už neuvidíte, ale o závody nepřijdete. Blízko se kroutí okruh, na němž ti nejlepší usilují o body v seriálu formule 1 nebo Moto GP.

Katar se zkrátka rozhodl, že zvládne uspořádat jakoukoli akci. Už uvítal mistrovství světa v házené, cyklistice, atletice, dorazí stolní tenisté. K tomu turnaje tenisových okruhů WTA a ATP. Kolikrát se tu Roger Federer rozjížděl do formy před cestou na Australian Open, první grandslam sezony.

Takže není divu, že je tu aktuálně akce největší, fotbalový mundial. Dorazili Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič, většina hvězd. A s nimi desetitisíce fanoušků, mezi nimiž v semifinálových dnech vládnou příznivci Maroka a Argentiny.

Po cestě na Lusail jsou síly jasně rozdělené. V metru řádí jeden hlučný Chorvat. „My friend, how are you,“ zdraví na počkání. Mává vlajkou, je v pohodě. K tomu pár marockých dresů, to se místní, kteří dali přízeň překvapení z afrického kontinentu, jedou podívat na Messiho a spol., zda se vypořádají s Modričovou partou.

Rozhodně nepřekvapí záplava modrobílých dresů, značka argentinského týmu. Jde o ikonické triko, to je jasné, možná nejhezčí „obleky“ fotbalového světa. Ale to byste například u Angličanů a jejich verze z roku 1996, kdy se u nich doma hrálo Euro a zpívala píseň Football's coming home, narazili.

Jasným vládcem mezi jmenovkami je Messi. Občas se objeví Maradona, ze současného kádru jen dva pánové natáhli číslo 24 Enza Fernándeze. Mladý středopolař je jedním z nositelů úspěchu, jeho zařazení do sestavy je považováno za skvělý tah kouče Lionela Scaloniho.

U majestátní arény pár Chorvatů přibude, přesto je jasné, kdo má převahu. Navíc Jihoameričanům přejí i místní, Messi je přitahuje jako magnet. Lusail je znovu, stejně jako při čtvrtfinále, v němž Argentina zdolala Nizozemsko po penaltovém rozstřelu, plný. Minule to čítalo 88 325 diváků.

Sváteční zápas se však na Lusailu nekoná naposledy. V neděli uvidí velké finále - a nového mistra světa.