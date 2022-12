Nálet na Katar! Maročané se valí na MS, jak vypravit 30 letadel za den?

Na dresu nosí jejich reklamu Paříž St. Germain, Bayern Mnichov či Boca Juniors. Teď mají katarské aerolinky na triku sakra složitou operaci. Její start zajistil chrabrý počin fotbalistů Maroka na šampionátu.

„Země je na nohou,“ říkal už před čtvrtfinále třiatřicetiletý Nordean, Maročan, který přijel na mundial ze Spojených států amerických, kde žije.

Jeho krajané aktuálně touží vyrazit za první várkou. V Dauhá jsou Maročané v kurzu. Na známém trhu Souq Waqif jich je mraky. Dominují společně s Argentinci. Fotí se, poskytují rozhovory, v nichž dávají najevo, že neplánují ustoupit Kylianu Mbappému a spol. v boji o postup do finále. Navíc se jejich síla umocní.

Proto se v ústředí Qatar Airways rozjela velká logistická paráda. Bylo nutné vymyslet i zrealizovat přílet třiceti letadel v jeden den. A logicky také odlet.

Maroko – Portugalsko: Júsuf Nasjrí přeskočil i brankáře Costu a poslal svůj tým do vedení Video se připravuje ...

První krok, jak toto zadání zvládnout, se udál už před šampionátem. Společnost přešla z klasického režimu hub and spoke, tedy od pravidelného „jízdního“ řádu, k nastavení point to piont, což značí flexibilitu.

Letový program se prostě řídí podle výsledků na šampionátu, zásadní je to, jaká země uspěje. Podle toho se operativně přidávají a ubírají lety, protože - samozřejmě - z některých destinací dorazí vyšší počet příznivců než z jiných.

V případě Maroka se jedná o více než deset tisíc lidí, což je reálný odhad podle počtu objednaných letadel. Let z Casablanky do Dauhá zabere necelých sedm hodin, na což je nutné využít větší stroje, takzvaná wide body. Překlad do češtiny je složitější, ale dá se lehce opsat. Je to éro, v jehož trupu jsou tři pruhy sedadel (u obou oken i uprostřed), tudíž dvě uličky. Menší typy s jedním „chodníkem“ mají dolet do šesti hodin, což by nestačilo.

Aerolinky mohou využít dva typy Boeingů (777 a 787) i Airbusů (330, 350). Například B777 má kapacitu 388 míst, ostatní jsou na tom podobně. Hrubým výpočtem se tedy dostáváme na nějakých 12 tisíc příznivců.

Hrát se bude na stadionu Al Bayt, na nějž například na souboj Anglie s Francií ve čtvrtfinále přišlo 68 895 diváků. Bylo vyprodáno, což se dá očekávat i v semifinále. Vždyť Maročané věří, že nehrají pouze za vlastní stát, ale za Afriku.

„Stáváme se týmem, který milují všichni, protože ukazujeme vášeň a srdce. Nejde o zázrak, porazili jsme Belgii, Španělsko, Portugalsko a remizovali s Chorvaty bez toho, aniž bychom inkasovali. To je tvrdá práce,“ vykládal nadšeně trenér Valíd Radžradžuí po čtvrtfinálové výhře, již obrečel sám velký Cristiano Ronaldo. „Celý kontinent je na nás hrdý. Když se koukáte na Rockyho Balbou, fandíte mu. My jsme Rocky tohoto mistrovství světa,“ básnil.

No, Rocky nakonec první velký zápas prohrál. Uvidí se, jak dopadnou Maročané.