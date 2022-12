Penalta ne! zlobí se Chorvaté. Ale mýlí se. Proč nářky nejsou na místě?

Zasloužené vítězství Argentiny, ale­… Chorvaté, ať už ti s kopačkami nebo u klávesnic, přiznávají převahu soupeře, stejně se ovšem docela zlobí. Penalta, která začala jejich zkázu, být neměla, říkají. Mají pravdu? Není to černobílá situace, ale spíše ne.

Tohle si myslí kapitán Luka Modrič. „Z mého pohledu to pokutový kop být neměl, útočník vystřelil a pak narazil do brankáře.“

Deník Sportske Novosti píše. „Naším katem byl rozhodčí Daniele Orsato, podobně jako jeho krajan Massimiliano Irrati v Moskvě ve finále před čtyřmi roky. A Irrati u toho jako rozhodčí u videa byl i tentokrát.“ Listu se tedy kromě verdiktu hlavního nelíbí ani to, že nezasáhl VAR.

Pojďme se na to tedy podívat. Ve 32. minutě argentinský útočník Julián Álvarez běžel sám na chorvatského gólmana Dominika Livakoviče. Nevystřelil, spíš si ho obhodil – a pak došlo ke střetu. Penalta.

SESTŘIH: Argentina - Chorvatsko 3:0. Messi čaroval, dvakrát pálil Álvarez Video se připravuje ...

Argumenty pro: Livakovič nehrál balon, v souboji byl pozdě a pouze se postavil do cesty pádícímu forvardovi. Ten se mu ve své rychlosti už nemohl vyhnout.

Argumenty proti: Livakovič sice udělal úkrok doprava, ale pak zůstal nehybně stát, útočící hráč do něj vrazil. Navíc k míči by se už nedostal, dřív by u něj byl Dejan Lovren.

Argumenty pro penaltu jsou však silnější, především ten, že brankář nehrál balon. Proto nejsou chorvatské nářky na místě. A tím pádem ani na VAR, který do situace správně nevstoupil. Pro zajímavost, videorozhodčí by dost možná mlčel i v případě, že by Orsato pokutový kop neodpískal. Proč? Proto, že existují i argumenty proti, tudíž se nejedná o zjevnou chybu.