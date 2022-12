Nejslabší? Bek odpověděl kritikům. Rozhodl pro bratra a prezidenta

Mohl zapískat zákrok na Kyliana Mbappého ve druhé půli, byl dost ostrý. Možná i pár dalších faulů. Jenže rozhodčí Cesar Ramos se rozhodl, že neudělá ze semifinále fotbalového mistrovství světa bramboračku. Píšťalku držel často dál od úst, Francouzi i Maročané přitom šli do boje ve velkém tempu, důrazně, agresivně, prostě na plné pecky. Mexičan je nechal být ve stylu: „Chlapci, rozdejte si to na férovku.“ Bylo to dobré rozhodnutí, zápas bavil, k čemuž sudí přispěl mírou více než zanedbatelnou. Méně je prostě často více.