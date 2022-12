Němeček: Ve Francii budou hořet města. Maroko není jen beton, ale...

Tohle bude třaskavý souboj. Doslova. Jak na hřišti, tak mimo ně. Zápas Francie vs. Maroko v druhém semifinále fotbalového mistrovství světa v Kataru (dnes, 20.00) budí očekávání, že o sobě dá enkláva marockého původu v zemi galského kohouta pořádně vědět. Jako poté, co největší překvapení turnaje zaskočilo Belgii nebo svedlo vítězné bitvy ve vyřazovací části, kdy dokonce došlo k nepokojům. „Bude to vypjaté,“ míní bývalý záložník Václav Němeček, který v letech 1992-1995 působil v Toulouse. „Ve Francii budou hořet města,“ tvrdí šedesátinásobný reprezentant. Tomu, že by jeho přátelé z Maroka, které při svém angažmá získal, slavili další velký triumf, však nevěří...