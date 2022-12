SESTŘIH: Argentina - Francie 3:3, 4:2 na pen. Finále snů, Messi se dočkal

Dal hattrick ve finále mundialu. Přesto smutnil. Kylian Mbappé, francouzská raketa, ještě chvíli zůstane princem světového fotbalu. Králem je v tuhle chvíli velký Leo Messi, spoluhráč z PSG.

Story je kompletní. Mohutný Lusail, stadion s kapacitou málem 90 tisíc diváků, zhasl. Jen na hřišti zářilo pódium ztvárněné podle loga šampionátu: arabská šála zamotaná do tvaru trofeje, o níž se v Kataru hrálo, o fotbalový svatý grál.

Sem si přišel Messi pro zlatou sošku, dočkal se.

Už nebude ten druhý za Maradonou, jenž Argentinu postrčil k titulu v roce 1986. Už je jako Diego, jeho předchůdce s magickým číslem deset. Mají tolik společného: nízké těžiště, neskutečná levačka, vedení míče, genialita. Jen Messi je maličko klidnější a hodnější v soukromí, že…

„Maradona se na nás dívá z nebe,“ pronesl nynější kapitán týmu několikrát během mundidalu. „Pomáhá nám,“ věřil.

Argentina - Francie: Nádherný ťukes na pět přihrávek zakončil Di María gólem na 2:0 Video se připravuje ...

Ve finále to bylo potřeba. Konala se neskutečná bitva. Vezměme to popořadě a tak trochu zrychleně. V první půli vládli Argentinci. Zaválel Ángel Di Maria, který zatím do finále v play off mistrovství odkopal jen devět minut. Kouč Lionel Scaloni na něj přesto ukázala a on si zabral kancelář na levém křídle. „Udělal“ penaltu, z níž Messi rozjel skóre. Druhou branku dal sám po perfektní akci kumpánů.

Jenže Francie má kouče Dididera Deschampse a střelce Mbappého. První rozjel ruletu střídání, druhý se dvakrát trefil během tří minut druhé půle. Nejprve zvládl penaltové napětí, poté se položil do složitého voleje. Změny v sestavě byly pro jeho branky zásadní, noví muži na place pomohli.

Do té doby šlo o interesantní zápas, ale asi ne historický. Jenže co se rozjelo na konci? Messi mohl rozhodnout střelou za vápnem, brankář Hugo Lloris rozseknutí duelu zamítl. V prodloužení dal prťavý Argentinec gól, svůj druhý v zápase a sedmý na turnaji. Ani to však nestačilo. Mbappé dotvořil hattrick (osm branen na MS) z druhé penalty v utkání. Jasné šance měli Francouz Randal Kolo Muani i Argentinec Lautaro Martínez. Bylo znát, že ani jeden mančaft nechce penalty, oba šly za rozhodnutím jako psi.

Argentina - Francie: Střela z jedničky a penalta, démon Mbappé dvakrát dokázal srovnat Video se připravuje ...

Nepomohlo to. Konal se rozstřel. Zdálo se až nespravedlivé k jednomu z týmů, že tak úchvatnou bitvu mají rozhodnout pokutové kopy.

Francie je na turnaji nevyzkoušela. Všechny soupeře v play off, Polsko, Anglii i Maroko zdolala v klasické hrací době. To Argentinci museli ve čtvrtfinále otestovat, zda jsou schopni rozstřel zvládnout. Proti Nizozemsku zaválel brankář Emiliano Martínez. A ve finále to zopakoval, což mu vyneslo zlatou rukavici pro nejlepšího gólmana mistrovství.

Mbappé ho ještě překonal (proměnil třikrát v duelu, obdivuhodné!), Kingsley Coman, jeden ze symbolů francouzského rozmachu ve finále na něj nevyzrál. Navíc Aurelien Tchouaméni netrefil bránu. Po třech sériích byli Argentinci dva góly plus - Messi samozřejmě proměnil - a slavná chvíle připadla na nepříliš očekávané jméno.

Střídající Gonzálo Montiel, obránce ze Sevilly, vystřelil Messiho a Argentinu do nebe. Pohádka o Lionelovi, chlapci z města Rosário, jemuž Barcelona zaplatila v dětství léčbu, aby se rozjel jeho růst, je dopsána.

Messi už léta patřil mezi největší, teď nad ostatními ční.

Argentina - Francie: Na Messiho trefu v prodloužení odpověděl zase Mbappé Video se připravuje ...