Messiho Katar. Co dál ukázalo MS? Trendy, mládí, zázraky i „morálku“

Jen pár sekund po infarktové tečce za mistrovstvím světa Rio Ferdinand, anglický internacionál, prostřednictvím zpravodajské stanice BBC zvolal: „Už nikdy nic takového neuvidíme. Nedokážu si představit, že by se to stalo. Viděli jsme dva skvělé týmy, které neustoupily ani o krok zpět. Dvě superhvězdy v obou týmech jdoucí neustále za svým cílem. Velkolepé!“

První emoce už ochladly, ale finále mezi Argentinou a Francií všem, co ho mohli sledovat, se nevymaže z paměti. To byla oslava moderního fotbalu! Dynamika, týmová souhra, míčová ekvilibristika pod tlakem a nevídané zvraty – to vše v jednom balení.

A mašli na exkluzivním vánočním dárečku uvázali dva králové.

První, Lionel Messi, políbil v pětatřiceti premiérově trofej pro vítěze mistrovství světa. Větší explozi štěstí a radosti na hřišti nezažil. Konečně má také světové zlato jako bájný Diego Maradona. A může s klidem v duši dohrát senzační kariéru, která mu zajistila nesmrtelnost a pozici nejlepšího fotbalisty třetího tisíciletí. Cristiano Ronaldo to musí překousnout.

Druhý, Kylian Mbappé, dokázal, že od LM10 může převzít žezlo. Ve třiadvaceti sice neobhájil triumf na MS, ovšem dělal, co mohl. Nejprve dvěma pozdními góly zařídil odpich z 0:2 na 2:2, pak v prodloužení suverénně proměněným pokutovým kopem dokonal finálový hattrick a zařídil týmu vstupenku do penaltového rozstřelu. V něm si postavil jako první míč na bílý puntík a nedal brankáři Llorisovi šanci. I když na něho střílel z 11 metrů v utkání už potřetí.

Pod větším psychickým presem být nemohl, přesto se s tím vypořádal s grácií vyzrálého mistra.

Abychom si uvědomili výjimečnost obou, hrst výjimečných čísel.

Messi odehrál nejvíc zápasů (26) v historii MS. Podílel se na 23 gólech, 13 dal sám, u 8 si připsal asistenci. Stal se prvním hráčem v dějinách, kterému se podařilo vsítit branku na závěrečném turnaji světového šampionátu v základní skupině, v osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. Tuhle krasojízdu předvedl právě na katarských stadionech. Aby nebylo pochyb o tom, že i on umí předvést nezapomenutelnou show, jakou se proslavil na šampionátu v roce 1986 Diego Maradona. I bez jeho boží ruky.

Mbappé? Stal se teprve pátým plejerem, který se může pochlubit zásahy ve dvou finále MS. Společnost to je důstojná: Brazilci Vavá a Pelé, německý geniální dispečer Paul Breitner a francouzský myslitel Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé během dvou minut zařídil dvěma góly vyrovnání finále MS proti Francii • Foto ČTK / AP / Manu Fernandez

V rozhodující bitvě s Argentinou se postaral o dva góly v rozmezí 97 vteřin. Dvě navštívenky do soupeřovy brány obstaral naposledy brazilský kanonýr Ronaldo v roce 2002.

Na světových šampionátech fenomenální Kylian nasbíral již 12 gólů, jen o jeden míň než Messi.

Toho všeho docílil, když mu bylo 23 let a 363 dní. Větší část profesionálního fotbalového života má stále před sebou.

Ale teď musíme říct i B.

Ani Messi, ani Mbappé by nemohli zářit, kdyby neměli kolem sebe skvělé spoluhráče a nezapadli by do týmového herního konceptu. Dodali do něj svoji