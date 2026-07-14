Francie - Španělsko 0:2. Mbappé a spol. vynulováni! Oyarzabal trefil postup do finále MS
Asi největší favorit fotbalového mistrovství světa si zahraje „jen“ o třetí místo! Francie nezvládla semifinále se Španělskem (0:2), Kylian Mbappé se vůbec neprosadil. Trefy Mikela Oyarzabala z penalty a Pedra Porra po skvělé narážečce s Danim Olmem poslaly do nedělního finále Yamala a spol. Zástupce Pyrenejského poloostrova si zahraje o titul po šestnácti letech. Zaslouženě! „Francii přehráli bojovností i fotbalovostí,“ shrnul Chris Sutton, bývalý anglický útočník. „Rodri udělal rozdíl ve středu hřiště. Vrací se do své nejlepší formy,“ pochválil běhavého záložníka, jednu z hvězd zápasu. Pavouk play off MS 2026 >>>
Francouzi potřetí v řadě do finále světového šampionátu nepostoupí. Mistři z roku 2018 v semifinále v Dallasu nenašli cestu přes výtečnou španělskou obranu, která jim dovolila za celý zápas jedinou střelu na bránu. Co střelec Mbappé? Osmigólový účet na turnaji nerozšířil. S míčem se hlavně v prvním poločase potkával zřídka, a když se po přestávce dostal za stavu 0:2 ke střeleckému pokusu, skončil po teči zadáka kousek mimo. Deschampsův soubor navíc po půlhodině přišel o zraněného lídra defenzivy Wiliama Salibu, jenž musel se svalovým problémem střídat.
Španělé hráli skvěle. Disciplinovaně, dynamicky, obratně s balonem. Do vedení šli po pokutovém kopu za Digneho kop do Yamalovy nohy poté, co ve vápně špatně zpracoval balon. Odskočil mu a dezorientovaný bek následně trefil soupeře za svými zády. „Desítku“ chladnokrevně proměnil útočník San Sebastianu Oyarzabal, s pěti góly nejlepší střelec týmu na MS. Brankář Maignan sice správně odhadl stranu, ovšem rána byla prudká a proletěla k tyči nad jeho tělem.
Po necelé hodině pojistil náskok Pedro Porro, jenž byl po kombinaci s Olmem sám před brankářem a s bravurou poslal míč mimo Maignanův dosah. Co další esa? Dani Olmo pokazil jedinou přihrávku ze třiceti! Do finále tak jde tým, který v prvním duelu na MS remizoval s Kapverdami 0:0…
Jeho posledním sokem bude vítěz utkání Anglie-Argentina. A Didier Deschamps na lavičce Francie po turnaji končí. Po dlouhých čtrnácti letech, ještě ho ale čeká souboj o třetí místo. „Jsem zklamaný,“ hlesl někdejší reprezentant „galského kohouta“ Patrick Vieira. „Mám pocit, že v týmu chyběla osobnost a ten správný charakter. Španělé byli moc dobří,“ dodal. „Byla radost sledovat Španěly. Francouzi jsou výborní, ale tentokrát nehráli jako tým,“ podotkl Roy Keane, bývalý kapitán Irska.