Jarolím: Důrazný proslov k hráčům? Klidný jsem rozhodně nebyl

Měl jste k hráčům po prohře s Austrálií důraznější proslov? Co jste jim řekl?

„Já to nechci ventilovat. Ale rozhodně jsem klidný nebyl, to vám můžu říct.“

Co jste jim nejvíc vytýkal? Na co si mají dát pozor?

„Že musejí hrát s většími emocemi. To je to nejzásadnější, co od nich postrádám. Prostě když jdu na hřiště, tak chci vyhrát. A to by mělo být vidět i na chování jednotlivých hráčů.“

Cítíte z nich, že chtějí výprask s Austrálií napravit?

„Věřím, že jo.“

Jarolím: Důrazný proslov k hráčům? Klidný jsem nebyl

Jak důležité je pro vás uhrát s Nigérií dobrý výsledek?

„Důležitý bude projev mužstva. A pokud náš výkon bude podložený dobrým výkonem a výsledkem, tak budu spokojený.“

Na čem jste s týmem pracoval po utkání s Austrálií?

„Projížděli jsme si taktické věci a zdůrazňovali jsme, že musíme být údernější ve finální fázi.“

Bude po výsledku 0:4 s Austrálií hodně změn v sestavě?

„Základ nějak zůstane, ale k nějakým změnám dojde.“

Zvažujete i změnu rozestavení?

„I o tom uvažuji. Může k tomu dojít, ale nechci Nigerijcům dávat do rukou trumfy. Takže já bych vám to rád řekl, věřte mi, ale zase proč odkrývat karty dopředu… Navíc nás čeká kvalitativně o něco silnější protivník, než byla Austrálie. Viděl jsem jejich utkání v Anglii, nebude to snadné.“