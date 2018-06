Nedvěd o uspokojení Čechů, jak dělá Plzeň fotbal dobře i Stramaccionim

Pavel Nedvěd promluvil o stavu české reprezentace a dalších zásadních temátech fotbalu v ČR • FOTO: koláž iSport.cz Výbuch české reprezentace s Austrálií (0:4), Tomáš Rosický jako manažer, působení Andrey Stramaccioniho ve Spartě, hospodaření plzeňské Viktorie či role Antonína Baráka a Jakuba Jankta v klubech Serie A. Vítěz Zlatého míče, bývalý reprezentační kapitán a viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd se po svém sobotním utkání v karlovarské I. B třídě za Skalnou proti Královskému Poříčí B rozpovídal o několika zajímavých tématech českého fotbalu. Co si o zmíněných věcech myslí? Podívejte se v článku.

O prohře Česka s Austrálií 0:4 „Viděl jsem jenom závěr utkání, a ještě jsme v něm mohli nějaký gól dostat. Četl jsem Honzu Kollera, a když on řekne, že to byla katastrofa, tak to asi fakt nebylo dobré. Ten se vždycky snaží kluky podržet a dostat je trošku nahoru. Ale myslím, že je to těžké, jsou to zápasy na konci sezony, a když nemáte dostatečnou motivaci, tak to vždycky dopadne blbě. To je lepší tyhle zápasy vůbec nehrát než pak udělat takový výsledek. Sám nejsem velkým příznivcem takových zápasů.“ Koller: Bohužel jsem Austrálii viděl. Katastrofa! Hráči už byli na dovolené

O kvalitě českých hráčů „Myslím, že nějakou kvalitu máme, není třeba se toho bát a furt říkat, že nemáme, tím to není. Ale musíme dát do hry víc srdce, víc bojovnosti, protože si myslím, že kluci by se vůbec neměli uspokojit s tím, že zápasy nějak odehrají, prohrají a vlastně okej, protože nejsme tak silní jako ta generace před námi, tak jsme prostě prohráli. Tak to není. Zkrátka víc se kousnout, víc bojovnosti, zapálení. Můžou být horší technici, ale to neznamená, že musí prohrát 0:4." Jarolím po debaklu: Nejhorší porážka v historii? Je mi hrozně

O přestupech Jankta a Baráka v Itálii „Kluci jsou v takových letech, že by měli myslet na to, aby se stali základními kameny v klubech, ve kterých jsou, a ne myslet na to, aby šli hrát někam výš. Nejdřív by měli být tahouny ve svých klubech a ukázat, že jsou fakt dobří, a že na nich stojí hra. A tahounem se nestanu za půl sezony, nebo za sezonu. Musím ukázat, že dva, tři, čtyři roky je moje hra na nějaké úrovni ve všech zápasech. Až pak je ze mě lídr a někdo, kdo může pomýšlet na to, hrát někde výš." Nedvěd oblékl dres Skalné po třiceti letech. Výkon syna? Moc toho nanaběhal, proto jsme prohráli, smála se legenda

O Tomáši Rosickém a jeho roli ve Spartě „Může být tím, kdo znovu Spartu vrátí na vrchol, ale bude to mít na začátku ohromně těžké. Je na začátku, jako jsem kdysi byl já. Člověk musí trochu změnit myšlení, přemýšlet jako funkcionář a už ne jako hráč, to není jednoduché a bude to trvat. Ale když kolem sebe bude mít lidi, kteří to nějaký pátek dělají, dobře mu poradí a budou stát za Tomášem a za jeho rozhodnutími, pak je Tomáš jeden z těch, kteří mohou pomoci, protože fotbal může dobře vidět. Ale to není jednoduché. Věřím tomu, že Sparta půjde nahoru. Mají tam nového sportovního ředitele, Tomáše, lidi, kteří by měli umět dělat fotbal. Musí se snažit být lepší, protože tohle umístění, páté místo, pro Spartu není pozitivní, tohle nemůže Sparta hrát. Musí být první nebo nejhůř druhá, což se jí poslední roky příliš nedaří. Musí to změnit." LIGOVÉ STŘIHY o Spartě: tým potřebuje najít "grázla". Ben Chaim si neplácne, to se musí změnit

O angažování Andrey Stramaccioniho „Znal jsem ho jenom z jeho působení v Itálii, ale sami jste viděli, že Sparta ho angažovala a výsledky pak byly takové, jaké byly, a pozitivní rozhodně ne. Vždycky se pak sáhne k výměně trenéra, to je těžké, ale uvidíme, jak to půjde dál. Pavel Hapal má všechno, aby dělal fotbal dobře, musí si kolem sebe vytvořit tým správných lidí a rozhodovat se s nimi společně. To je jediná cesta." Stramaccioniho éra ve Spartě končí: výhry v menšině, zklamání v lize i Evropě