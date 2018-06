Jarolím a reprezentace? Zůstává, ale svaz má kandidáty v záloze

Až česká reprezentace vstoupí 6. září do Ligy národů proti Ukrajině, bude na její lavičce i nadále stát Karel Jarolím. Jednašedesátiletý trenér po výhře 1:0 nad Nigérií ustál úvahy o změně na lavičce národního týmu, ale v klidu není. „To já nejsem nikdy,“ přijímá tlak. Co by na podzim mohlo stát Jarolíma místo? Koho by svaz oslovil jako nového kandidáta? A co měření sil s Austrálií a Nigérií týmu přineslo?

Platí, že pokud by Fotbalová asociace (FAČR) chtěla, mohla by v létě s Karlem Jarolímem rozvázat smlouvu. 31. července totiž vyprší platnost části kontraktu, která je v tuto chvíli stěží vypověditelná. Strahovská vláda nicméně upřednostňuje řešení bez kotrmelců. Tedy dopřát současnému trenérovi prostor nachystat reprezentaci pro Ligu národů, v níž bude bojovat o účast na EURO 2020.

Změnu logicky nemůžete nikdy vyloučit stoprocentně. Během minulých dní se objevily spekulace o Jarolímově možném přesunu k egyptskému mistrovi Al Ahlí, který nenabízí zrovna malý plat. Tamější tisk psal o 70 tisících dolarů měsíčně. „Mě to ale překvapilo, já žádnou nabídku neviděl,“ popíral zkušený trenér jakýkoli kontakt s Egyptem.

Co ale není, může být. Co kdyby se vedení Al Ahlí teprve ozvalo? Šel by do toho? Po výhře s Nigérií Jarolím přiznal velkou úlevu. A dodal: „Zkoušel jsem všechno možné. Kdyby to hráči neměli pochopit a nezareagovali, tak by bylo všechno zbytečné.“

Co přesně tím myslel, už nerozvedl. Že by snad skončil sám? Jen můžeme spekulovat…

V sídle FAČR každopádně pro všechny případy již zazněla jména případných nástupců. Jak deník Sport informoval, jsou tři.