Navázat na solidní výkony z posledních dvou zápasů! To je jasný úkol, s kterým česká reprezentace vstupuje do přátelského utkání v Polsku. Pod novým koučem Jaroslavem Šilhavým se zatím prezentovala pohledným fotbalem a proti účastníkovi letního světového šampionátu to chce potvrdit. V brance tentokrát začíná Jiří Pavlenka, stoperskou dvojici český trenér znovu složil z Ondřeje Čelůstky a Jakuba Brabce. Duel dvou sousedních států začíná v Gdaňsku v 18:00, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz!