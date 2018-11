Pavlenka: Lewandowski mi konečně nedal gól, v týmu se změnila atmosféra

Který váš zákrok byl nejtěžší?

„Ani nevím. Možná ta střela Lewandowského, protože byla v poslední minutě. To byl důležitý moment k tomu, abychom vítězství udrželi. Myslím, že všichni se obětovali pro tým a padali do střel, několik nepříjemných pokusů zblokovali. Byl to týmový výkon, celkově můžeme být spokojeni.“

Čekal jste, že Lewandowski takhle poslední přímák zahraje, tedy přes zeď?

„Člověk to tuší, ale nemůže tam jít předem, protože když ho pak útočník nachytá, vypadá jako blbec.“

Ceníte si, že jste vychytal jednoho z nejlepších útočníků světa?

„Je příjemné, že jsem od něj poprvé nedostal gól. V bundeslize jsem proti němu hrál snad dvakrát a dostal čtyři góly, takže jsem rád. Neberu to ale přes jednoho hráče, beru to jako týmový výkon. Jsem rád, že jsme to zvládli. Může nám to jedině pomoct v sebevědomí.“

Ale gól od Lewandowského jste mohl dostat, zaváhal před prázdnou bránou. Jak jste to viděl?

„Pomohl nám těžký terén, jaký tu byl, protože to byl soupeř navíc. Byl opravdu těžký, bylo to nerovné, sám jsem měl problémy se kolikrát zapřít. V této situaci nám terén pomohl. Jak Čeldovi (Čelůstka), tak Lewandowskému míč uskočil mezi nohama.“

Říkal jste si už, že je to jistý gól?

„Nejdřív jsem si říkal, že je tam Čelda, věřil jsem, že to odpálí. Ale skočilo mu to mezi nohama. Pak jsem se jen modlil, aby se to samé stalo Lewandowskému, naštěstí se tak stalo.“

Myslíte si, že jste si řekl o místo jedničky?

„Takhle to neřeším, ještě je dlouhá cesta. Trenéři se rozhodnou asi až před kvalifikací. Když do brány půjdu, budu se snažit podat maximální výkon. Když v ní nebudu, budu kluky podporovat, aby se jim dařilo, aby to zvládli.“

Je takové vítězství správnou vzpruhou pro tým?

„Pro nás je každý takový výsledek velice dobrý. Byli jsme pod velkým tlakem veřejnosti i médií. Tohle je pro nás velice dobře, teď to jen potvrdit proti Slovákům.“

Pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým zažíváte možná lepší začátek, než jste čekali, že?

„Já jsem tomu týmu vždycky věřil. Vím, že tu kvalitu má. Bylo to jen o tom, abychom ji potvrzovali.“

Co se změnilo v týmu od debaklu v Rusku?

„Myslím, že hlavně atmosféra. Kluci získali sebevědomí, změnila se komunikace. Myslím, že každému to v hlavě pomůže. Všichni, co tu jsme, fotbal hrát umíme. Řekl bych, že v těch třech zápasech jsme to potvrdili. Teď to chce potvrdit ještě proti Slovensku.“