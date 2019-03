Česko - Brazílie: Zápas bude drahý a ztrátový, kolik Češi zaplatí? | iSport.cz

Dvacet milionů korun. Tolik zaplatí český fotbal za to, že se nejslavnější reprezentace světa zastaví na přípravné utkání v Praze. Spolu s dalšími výdaji to znamená, že výjimečné utkání Česka s Brazílií přinese do strahovské pokladny ztrátu. „Bude to tak. Bereme to ovšem tak, že to pomůže českému fotbalu,“ říká předseda asociace Martin Malík.