Neymar skončil v slzách! Zase se zranil, přijde o Copu América | iSport.cz

Ze zápasu, který Brazilci vyhráli 2:0, odstoupil Neymar po skluzu jednoho z katarských hráčů už po dvaceti minutách. Stadion v Brasílii pak opustil o berlích.

One of the most talented footballers of our generation facing another injury again. Walked down in TEARS before Copa America on the doors. Get back soon #Neymar I wish you speedy recovery, can't see this again and again. 😖 pic.twitter.com/5fg3HAAdhc