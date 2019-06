Óda i Brückner se „synem“. Jak viděl Sport před 15 lety duel s Nizozemci | iSport.cz

15 let od bronzového EURO 2004: Vrchol přišel s Dány, jakou roli sehrál pedant Brückner?

15 let od bronzového EURO 2004: Vrchol přišel s Dány, jakou roli sehrál pedant Brückner?

Už když rozhodčí naposledy foukl do píšťalky, věděli, že se právě stali součástí něčeho většího. Čeští fotbalisté před 15 lety po fantastickém obratu porazili hvězdné Nizozemsko 3:2 a vykročili směrem k semifinále EURO 2004. I když i deník Sport v tu chvíli věřil, že tam tahle pohádka skončit nemusí… „Čeští hrdinové jasně ukázali, že míří vysoko. Možná až za zlatem!“ psal jediný sportovní deník v Česku po legendárním fotbalovém představení. Jak vypadalo referování o zápase?

"Fantazie, drama, pohádka, óda na fotbal! Čeští reprezentanti za sebou mají na EURO zápas, který vejde do fotbalových dějin. Silné Nizozemce porazili i přesto, že po dvaceti minutách hry prohrávali 0:2 a byli na dně!

Češi jdou dál!

"Češi jdou dál! Kapitán Pavel Nedvěd padl na trávník a zvlhly mu oči. Trenér Karel Brückner zaťal pěst ve vítězné gesto a pak se uctivě klaněl nadšené téměř desetitisícové červenomodrobílé mase v hledišti fotbalového chrámu na okraji Aveira," popisovali redaktoři deníku Sport úžasný sobotní zápas v pondělním vydání (Nedělní Sport tehdy ještě nevycházel).

Došlo i na dojemný moment, kdy Pavel Nedvěd skončil v objetí s trenérem Karlem Brücknerem, z něho je i ikonická fotka na titulní straně. "Vypadalo to jako dojemné setkání otce a syna po mnoha letech. 'Co mi pan Brückner řekl, to zůstane tady,' ukázal Nedvěd na srdce," zachytili zpravodajové silné emoce.

Shodou okolností je už nyní fotka s dvěma VIP fanynkami neaktuální - Jan Koller se s manželkou Hedvikou rozvádí, Milan Baroš se s tehdejší přítelkyní Evou Kiliánovou také rozešel.