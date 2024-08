Osudy šampionů z MS 2014: Ševčíkův kouč, hráč v pralese. Neuerovo sbohem

Na MS 2014 si nezahrál, v roce 2015 opustil Dortmund a nadějně rozjetá kariéra se zasekla. Už jednou ji ukončil, když ho vyhodili ve Stuttgartu po rvačce v nočním městě (Více čtěte ZDE>>>) . Hrál druhou bundesligu za Darmstadt, třetí bundesligu za Uerdingen, kde ukončil profesionální kariéru. Zamířil do Bövinghausenu v páté nejvyšší soutěži, která už není v Německu profesionální. Haló způsobil i v týmu Wacker Obercastrop, to už je opravdový prales ještě o patro níž.

Shkodran Mustafi (obránce, 32 let)

Na MS 2014 si připsal tři starty, o dva roky poté zamířil do Arsenalu a určitě věřil v ještě lepší vyhlídky. Z reprezentačního kádru vypadl po podzimu 2017. Působil v Levante, s nímž zažil sestup do druhé ligy, trápily ho zdravotní trable. V červnu skončil s hraním a nastoupil jako asistent trenéra u německé reprezentace do 17 let.