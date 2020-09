Malík: U maséra dílčí chyba, Tvrdík a spol. zvýšili hlas. Popsal dění v hotelu

Odmítá klubové zájmy oddělovat od reprezentačních. Byť na něj šéfové Slavie, Sparty a Plzně na středeční schůzce trochu vyjeli. „Ta situace je celkově šílená a škody, které z ní hrozí, jsou ještě šílenější. A nemyslím tím jen nás, FAČR, ale říkal jsem i Jaroslavu Tvrdíkovi, ať si uvědomí, že všichni jsme součástí jednoho fotbalu,“ říká předseda Fotbalové asociace Martin Malík.

Ve středu odpoledne jste absolvoval rozhovory se zástupci tří největších klubů v zemi. Jak to probíhalo?

„Ano, absolvoval jsem je s Jaroslavem Tvrdíkem, Adolfem Šádkem, Františkem Čuprem a z části i s Ligovou fotbalovou asociací, tedy s Dušanem Svobodou. A protože Jarda Tvrdík je mužem okamžiku i činu, tak ten už dřív se všemi ostatními mluvil, obvolal je, a pak hned oni volali mně. Zvýšili hlas a pustili se do mě. Tak jsme si museli říct, jak to celé bylo naplánované, jak ta celá idea vypadala.“

A jak?

„Jedna věc je, že jsme neporušili žádný z protokolů, který nám něco nařizuje. Vycházeli jsme už z toho prvotního, který říká, že čtrnáct dní před zápasem je silně doporučen první test. My nad tím seděli, na té poradě jsem byl osobně, protože jsem chtěl mít jistotu, že nic nepodceníme. Byl u toho i mladý Petr Krejčí, který je v doktorském týmu ve Slavii, máme tam bezpečnostního manažera Víta Krause. Když jsme se o všem bavili, a říkal jsem to pak i Jardovi Tvrdíkovi, naše postupy nebyly motivované jedinou snahou někde ušetřit, ani náhodou. Protože UEFA pak přijde a hází to i na tyhle lidi, které jsem jmenoval. A naše výhoda je, že tam právě máme tyhle lidi z klubů, kteří už to znají.“

Takže ta idea?

„Deset dní před zápasem se Slovenskem jsme testovali realizační tým proto, abychom věděli, že až půjdou v neděli večer na hotel na sraz, nebudeme tam mít nikoho, kdo má pozitivní test. Ten pátek, kdy ten test proběhl, nám měl zajistit, že na hotel přijdou „čistí“.“

Načež se ale ještě konalo ligové kolo, zápasy...

„O tomhle se můžeme bavit. Jenže během víkendu, v sobotu, neděli to testování zorganizovat nešlo, protože spousta lidí je aktivní v klubech. Proto už v pátek. A pak došlo k tomu okamžiku, který sám považuju za možné dílčí pochybení, kdy se u jednoho člena reprezentace akceptoval test ze čtvrtka, který měl udělaný kvůli zápasu Pardubice-Teplice. My testovali v pátek dopoledne, tenhle člověk měl v pátek vpodvečer v ruce negativní test... Takže v tu chvíli se někdo spokojil s tím, že to zapadá do intervalu testovat čtrnáct až deset dní před utkáním a řeklo se fajn.“

Nakažený? Eduard Poustka První informace: masér.

Druhá informace: masér Teplic.

Ve spojitosti s funkcí u reprezentace existuje jenom jedna jediná možnost, kterou navíc i zdroje Sportu do jednoho potvrzují. Tím v úterý pozitivně testovaným členem národního týmu je Eduard Poustka, dlouholetý pracovník reprezentace proslulý svou bodrou povahou a fóry. Potom, co vyšlo najevo, že má koronavirus, od týmu okamžitě odjel. Od masážního stolu, na kterém měl naposledy v úterý odpoledne Tomáše Součka…

K nákaze toho člověka mohlo dojít právě během zmíněného víkendu…

„Sáhodlouze jsem se o tom bavil s profesorem Prymulou. Jedna věc je, že nikdo neumí odpovědět, kdy a kde se nakazil. A jak jsem se bavil i s panem profesorem, říkal, že první moment, kdy by pravděpodobně vyplaval pozitivní test, by bylo úterý večer. Bavili jsme se o tom i s Adolfem Šádkem, ten se ptal, proč jsme netestovali už hned v pondělí.“

Proč ne?

„To jsme přesně nechtěli. Protože lidi se vám sejdou na srazu už všichni, a pokud tam vyleze někdo pozitivní, je to identické jako teď. Neříkám tím, že některé věci se nedaly udělat jinak, ale v mých očích je ta infekce natolik zákeřná a komplikovaná, že vymyslet nějakou rovnici, která přinese větší míru bezpečí, je složité. Co zpětně považuju za nešťastné je, že jsme pravidla, podle kterých jedeme, nekonzultovali i s lidmi na Slavii, na Spartě a v Plzni, od nichž máme jádro týmu, a kteří ty postupy dobře znají. Třeba by shledali i nějaký doplňující nápad a mohl se tam aplikovat. Každopádně by byli informovaní, jak to má nároďák nastavené. To byla chyba, kterou jsme udělali. Jinak ostatní věci u nás jsou velmi podobné. Vlastní patro v hotelu, vlastní výtah, vchod...“

Trenér Teplic Stanislav Hejkal po utkání s Pardubicemi říkal, že záložník Pavel Moulis chyběl kvůli viróze. Nebyl to už ten moment, kdy bylo třeba zbystřit? Bavíme se o člověku, který kromě reprezentace působí právě i v severočeském klubu.

„Jo, souhlas, těmhle věcem se možná dalo předejít. Ale bavíme se stále o tom, že reakce by byla testovat v pondělí, a ten dotyčný by podle všeho stejně asi vyšel ještě negativní. Některé věci se daly upravit, to je bez debat.“

Prý při zjištění jeho pozitivního testu nastala blesková akce, nestihnul tedy promasírovat, jelikož se jedná o maséra, větší část mužstva?

„Ne a v tomhle případě jsem šel tak daleko,