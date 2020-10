Šťastný Holeš: Měli jsme dát víc gólů, proti Skotsku to bylo horší

Jak velkou radost máte z prvního reprezentačního gólu?

„Obrovskou. Je to pro mě první sraz v kompletní reprezentaci. Hned ve druhém startu za ni jsem dal gól, jsem šťastný.“

Trefil jste se hlavou po rohovém kopu. Vypadalo to docela jednoduše, bylo to tak?

„Lukáš Provod roh hezky kopnul na zadní tyč. Vypadlo to, že brankář bude míč boxovat, ale podběhl ho. Čekal jsem. Byl jsem tam sám a jen jsem balon trknul do brány. Ano, bylo to docela jednoduché.“ (úsměv)

Jak vůbec zápas hodnotíte?

„Myslím, že jsme byli po celou dobu lepší, byli jsme silnější na balonu. Oni byli zalezlí v bloku a čekali na brejky a na naše chyby. Měli jsme spoustu situací, které jsme mohli dohrát líp a dát ještě více branek. Bohužel jsme to nevyužili. Ale vyhráli jsme.“

Ve středu zálohy jste nastoupil s Vladimírem Daridou a Antonínem Barákem, kteří mají zkušenosti z reprezentace i ze zahraničí. Jak vám to pomohlo?

„Samozřejmě mi to pomohlo. Oba jsou to velice kvalitní hráči, hrají za výborné kluby. Jsem rád, že jsem si s nimi vůbec mohl zahrát.“

Jak těžké bylo jít do utkání po jednom tréninku, který jste absolvovali den před zápasem na Kypru?

„Ideálnější by bylo, kdybychom potrénovali víc. Ale tak to bylo. V úterý jsme si zkusili taktické věci, myslím, že trenéři nás dobře připravili.“

Za reprezentaci jste si připsal druhý start, debutoval jste minule proti Skotsku, kdy se sestava narychlo lepila. Kdy jste byl víc nervózní? Nyní, nebo proti Skotsku?

„Spíš minule. Teď jsem cítil, že na hřišti jsou dobří hráči a že to bude dobrý zápas. Minule jsem nevěděl, co od toho čekat. Sešli jsme se na poslední chvíli v improvizované sestavě, navíc jsme hráli proti Skotům. Minule to bylo horší.“