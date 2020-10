Za zenitem? Caputo debutoval za reprezentaci ve 33 letech, hned dal gól

Italští fotbalisté se radují ze vstřelené branky do sítě Moldavska • ČTK/AP/Marco Bucco

Francesco Caputo (vlevo) a Stephan El Shaarawy (vpravo) se radují z italské branky do sítě Moldavska • ČTK/imago sportfotodienst

Ve 23. minutě si útočník Sassuola naběhl za obranu Moldavanů po chytré přihrávce Cristiana Biraghiho a střelou k tyči překonal gólmana Alexeje Košeleva. Velkou zásluhu pak měl i na čtvrtém gólu Italů ve 38. minutě, kdy si zpracoval v pokutovém území dlouhý pas a obránce Vjačeslav Posmak si ve snaze zabránit mu ve střele poslal míč do vlastní branky.

„Gól hned v prvním zápase v modrém dresu po velmi dlouhé cestě, kterou jsem si musel projít, je to nejlepší, co se mi mohlo v kariéře stát. Jsem teď velmi šťastný a budu dělat všechno pro to, abych mohl pocit z gólu v reprezentaci ještě alespoň jednou zažít,“ řekl Caputo po zápase italským médiím.

Trenér Roberto Mancini se ho rozhodl povolat kvůli jeho dobré aktuální formě. V úvodních třech duelech nového ročníku Serie A vstřelil Caputo tři branky, díky čemuž si vylepšil skvělou bilanci v italské nejvyšší soutěži. V 89 zápasech skóroval ve 41 případech.

„Caputo je zabiják, podívejte se, kolik už v kariéře dokázal vstřelit gólů. Pohybuje se na velice malém prostoru, ale vždy to hrozí gólem. Když bude takhle pokračovat, má šanci se dostat na Euro v příštím roce,“ chválil svého nového svěřence Mancini.

Caputo přitom v letech 2011 až 2018 hrál jen v Serii B. Před dvěma lety však pomohl Empoli k postupu do Serie A a v minulé sezoně už v barvách Sassuola zaujal 21 zásahy, díky čemuž se stal čtvrtým nejlepším střelcem soutěže.