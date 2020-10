Sedmero Šilhavého stoperů: nové naděje i jistota. Kdo bojuje o EURO?

Ondřej Čelůstka zůstává v reprezentaci stoperem číslo jedna, ale kdo k němu do páru? Tahle otázka se v čase pravidelně vrací. Ve středu na Kypru se představili dva zcela noví adepti a vedli si obstojně. „Odehráli slušný zápas,“ přitakal trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý po premiérách Tomáše Petráška a Davida Hovorky při výhře 2:1. Mohou se trvaleji zařadit do Šilhavého party? V zamčené části článku mimo jiné najdete podrobně rozebrané šance, které na nominaci na EURO má sedmička stoperů, jež aktuálně patří do širšího kádru.

Chtěl je vidět delší dobu. Tomáše Petráška by reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý povolal na jaře, kdyby svět neparalyzovala koronavirová pandemie. David Hovorka se na srazu národního mužstva už dokonce objevil, ale na start dosud čekal. Oba stopeři se dočkali společného debutu ve středu na Kypru. „Sám cítím, že dokonalé to nebylo. Na druhou stranu si myslím, že na první zápas v reprezentaci to nebylo špatné,“ prohodil Petrášek v rozhovoru pro ČT po přátelském utkání, v němž Češi v netradiční sestavě udolali Kypr 2:1.

Oba mají reprezentaci co nabídnout, ostatně střed obrany se v ní dlouhodobě řeší. Hovorka se na podzim ve Slavii vrací po těžkém zranění kolena a už zase oplývá svými přednostmi. Umí číst hru, v soubojích dokáže soupeře předskočit, opírá se o kvalitní rozehrávku, je rychlý a zároveň ponořený do zápasu, nešetří emocemi. To vše proti Kypru ukázal, patřil k vůbec nejlepším hráčům na hřišti, například šest minut před koncem na poslední chvíli výtečně zabránil velké šanci domácích.

„Hrál velmi dobře,“ pokýval hlavou Šilhavý.

Petrášek je trochu jiný.