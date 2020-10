Nakažení? Nic fatálního! Repre řídí Chytrý. Do Skotska Rabušic či Sáček

Radost českých hráčů poté, co se dostali do vedení v duelu s Izraelem, který si dal vlastní gól • ČTK / AP / Ariel Schalit

Eran Zahavi (vpravo) oslavuje gól do sítě české reprezentace • Reuters

Jiří Chytrý letí do Skotska jako hlavní kouč, Jaroslav Šilhavý je pozitivní na COVID • Pavel Mazáč/Sport

Strasti nekončí. Národní tým dnes odletí do Skotska bez trenéra Jaroslava Šilhavého, který je pozitivní na nemoc COVID-19. Pondělní plošná vlna testů navíc odhalila ještě jednoho nakaženého hráče. Situace je oproti září naštěstí odlišná, k rozpuštění reprezentace nedošlo. Na Ostrovy se přesune hlavní tým doplněný o čtyři fotbalisty z rezervního mužstva. V zítřejším zápase Ligy národů povede elitní výběr Česka asistent Jiří Chytrý.

Ještě v neděli večer vedl reprezentaci ve vítězném utkání v Izraeli, udílel pokyny od postranní čáry, křičel, dirigoval, s hráči slavil, vyjadřoval se na oficiální tiskové konferenci. Po včerejším ranním návratu do Prahy a následném testování však byl trenér Jaroslav Šilhavý pozitivně diagnostikován na nemoc COVID-19. Stejně jako další nejmenovaný hráč.

„Oba dotyční byli umístěni do karantény a řídí se pokyny příslušné hygienické stanice. Trenér Šilhavý je bez příznaků nemoci,“ uvedl Michal Jurman, tiskový mluvčí Fotbalové asociace České republiky.

Co to znamená pro středeční duel Ligy národů ve Skotsku?

Nic fatálního!

K rozpuštění hlavního výběru, podobně jako v září po duelu na Slovensku, dle rozhodnutí hygienické stanice nedošlo. Negativně testovaní hráči mohou odletět do Glasgow a mužstvo doplní čtveřice fotbalistů ze záložního výběru Davida Holoubka. Konkrétně útočníci Michael Rabušic s nováčkem Tomášem Poznarem a záložníci Tomáš Malínský s dalším debutantem Michalem Sáčkem. Kvůli koronaviru oproti nedělnímu utkání v Izraeli vypadl záložník či obránce Tomáš Holeš.

„Pozitivní zprávou po pondělním přetestování české národní reprezentace je rozhodnutí hygienických autorit o tom, že se v úterý do Skotska vydá původně nominovaný A tým. Mužstvo se doplní na celkový počet třiadvaceti osob. Ve Skotsku reprezentaci povede asistent hlavního trenéra Jiří Chytrý,“ doplnil Jurman. Realizační tým se rozšiřovat nebude. Holoubek se k mužstvu nepřipojí.

A teď trochu počtů: v Izraeli bylo k zápasu nominováno osmnáct hráčů, z nichž jeden byl po návratu do Česka pozitivní na koronavirus. Další dva – gólman Filip Nguyen a obránce Filip Novák – do Haify necestovali. Jeden se nevešel na palubu malého letadla do Izraele, druhý měl neurčitý výsledek testu. Při opakovaném kolečku v Praze však byli oba negativní, tudíž se znovu připojili k týmu. Elitní výběr tedy nyní čítá devatenáct hráčů a k nim se doplní kvarteto z Holoubkovy rezervní party. Vzhledem k nedostatku ofenzivních hráčů je jisté, že půjde minimálně o jednoho útočníka. Těchto třiadvacet fotbalistů dnes nabere směr na Ostrovy ke čtvrtému skupinovému utkání Ligy národů.

Reprezentace prožila další vyčerpávající den vyplněný otravným čekáním a všudypřítomnou nervozitou. Po příletu z Haify proběhly testy, následně se hráči odebrali každý do vlastního hotelového pokoje a v izolaci až do večerních hodin čekali na výsledky z laboratoře a následné rozhodnutí hygieny o dalším postupu.

Jde už o kolorit.

Stejné zkušenosti má reprezentace ze září. S koronavirovou nákazou se navíc potýká od prvního dne říjnového srazu. Už první den, přesně minulé pondělí, zasáhl do života národního týmu koronavirus. První vlna testů odhalila jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Jan Kopic s Lukášem Kalvachem a útočník Zdeněk Ondrášek, musela opustit mužstvo. Další trampoty se odehrály na Kypru, kdy měla pozitivní nález trojice hráčů (jedním z nich byl Antonín Barák), a u dalších šestnácti byl výsledek neprůkazný.

Nakonec se po dalším přetestování povedlo na dvě party do Izraele odcestovat a zápas po solidním představení vyhrát 2:1.

Dojde ve Skotsku na repete? V silách těžce zkoušené české sestavy to rozhodně je.

