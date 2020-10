Manévry u reprezentace! Divoký odlet i plán s Holoubkem na Skotsko

Předseda fotbalové asociace Martin Malík při nominační tiskové konferenci vydechl: „Podruhé v takovém rozsahu už nás to snad nemůže trefit.“ Měl na mysli problémy, které reprezentaci ničily na posledním srazu, kdy po utkání na Slovensku musel celý tým kvůli koronaviru do karantény a duel proti Skotsku odehrála narychlo poslepovaná a improvizovaná sestava. Národní tým absolvoval ve středu přátelský duel na Kypru a pak… Bum! Zákeřný COVID-19 opět českou reprezentaci sestřelil.

Ne tak razantně jako před měsícem, ale paniku v elitním výběru země udělal zase pěknou. Parta trenéra Jaroslava Šilhavého se měla v sobotu přesunout z Kypru, kde od úterý pobývala, do Izraele. Jenže testy na koronavir odhalily tři pozitivní hráče a vyvstala velká komplikace. Tím spíš, že dalším šestnácti osobám včetně jedenácti reprezentantů vyšel napoprvé výsledek nejasný.

Co dál? Devítka členů z hráčského kádru, která byla negativní, se mohla společně s trenérským štábem do Haify přesunout. Tvořili ji brankář Tomáš Vaclík, obránci Jan Bořil, Ondřej Čelůstka, Ondřej Kúdela, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek a záložníci Tomáš Holeš, Tomáš Souček a Petr Ševčík. Zbytek podstoupil druhé kolo testování. Deset hráčů prošlo s negativním rezultátem, jeden měl výsledek opět nečitelný.

Možnosti přepravy dovolily přesun dalších devíti reprezentantů, jeden z brankářů (podle informací Nedělního Sportu Filip Nguyen) musel zůstat na Kypru. Tam také uvízli záložníci Bořek Dočkal a Antonín Barák (v jeho případě Hellas Verona, kde působí, potvrdil, že má koronavir), obránce Filip Novák a útočník Adam Hložek.

Šilhavému sobotní události rozcupovaly přípravu, změnily plány na sestavu a vzaly klid. Zkušený stratég se však snažil zůstat nad věcí a statečně se vypořádával s přívalem problémů.

V českém týmu nemuselo dojít k tak drastickým úpravám jako minule, kdy se mezi zápasy na Slovensku a doma proti Skotsku muselo měnit kompletně celé mužstvo. I nyní se už během soboty začalo pracovat na skládání záložního výběru, který by byl v případě potřeby schopný odcestovat už v neděli do Izraele.

To nakonec nebylo zapotřebí, ovšem tato situace ještě může nastat. A to v případě, že by opatření na Ostrovech neumožnila vstup současného týmu, který se v pondělí ráno vrátí z Izraele do Česka. Tehdy by „náhradníci“ zastoupili elitní tým. Opět proti Skotsku. Opět pod vedením trenéra Davida Holoubka.

Jak se v sobotu vyvíjela situace Reprezentace se v sobotu ráno v Larnace dozvídá výsledky testů, které odhalují tři pozitivní případy a dalších šestnáct neprůkazných výsledků. 8.15: Národní tým prostřednictvím tiskového mluvčího Michala Jurmana o problému oficiálně informuje a též sděluje, že trojice nakažených hráčů je umístěna do izolace. Zbylých šestnáct osob, podstupuje přetestování. Z toho je jedenáct hráčů. 11.00: Negativně testované osoby, devět hráčů a kompletní realizační tým, se letecky přesouvají do Izraele. Zároveň se v Praze scházejí dodatečně povolaní náhradníci. V plánu je jejich přesunutí v dopoledních nedělních hodinách do Haify, aby doplnili aktuální devítku. Také absolvují testy. 17.20: Výsledky přetestování na Kypru jsou následující: trojice byla znovu pozitivní, u dvou osob byl test znovu neprůkazný a dalších deset fotbalistů prošlo s negativním výsledkem. 17.30: Vedení reprezentace informuje, že devět z deseti hráčů s negativním testem doplní torzo týmu v Izraeli. Zbylé negativní osoby, které zůstaly na Kypru, se vrátí v neděli do Prahy. Tři pozitivně testovaní hráči setrvají v Larnace, způsob dopravy do Česka se řeší s ministerstvem zahraničí.

Osmnáct českých hráčů pro Izrael Brankáři: Tomáš Vaclík, Tomáš Koubek (Filip Nguyen) Obránci: Aleš Matějů, Ondřej Čelůstka, Tomáš Petrášek, Ondřej Kúdela, Jan Bořil, Vladimír Coufal, David Hovorka, Pavel Kadeřábek, Záložníci: Tomáš Souček, Petr Ševčík, Tomáš Holeš, Vladimír Darida, Alex Král, Lukáš Masopust, Lukáš Provod. Útočník: Matěj Vydra. Absentující pětice: Dočkal, Hložek, Barák, Novák, Nguyen (Koubek)

Reprezentací zase otřásá COVID. Co se bude dít v národním týmu dál?

