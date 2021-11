Kdo zastoupí Schicka s Hložkem? Vydra má navrch před střelci Slavie

Šikovným obloučkem si naběhl za obranu, pohlídal si ofsajd při Rodríguezově sklepnutí a pak už jen nastavil placírku, aby precizně přehodil Édouarda Mendyho v brance Chelsea. Česko, počítej se mnou, jako by vzkázal Matěj Vydra, když v sobotu vyrovnávacím gólem zařídil Burnley cennou remízu (1:1) na Stamford Bridge.

V pravý čas. Patrik Schick, třetí nejlepší kanonýr bundesligy, a Adam Hložek, druhý nejproduktivnější hráč FORTUNA:LIGY, léčí doma zranění a nejsou k dispozici. Sestřelit ve čtvrtek v Olomouci Kuvajt a potom v úterý na pražské Letné Estonsko bude muset někdo jiný.

„Asi nás čekají pasáže, kdy soupeř bude zatažený před šestnáctkou. Pak už je to tedy o vhodném výběru místa a načasování odskoku mezi řady nebo mezi beky na prostrkávačky,“ odhaduje průběh někdejší záložník Mario Lička, jenž nasbíral tři reprezentační starty.

Takže kdo na hrot? Vydra, či slávisti Michael Krmenčík a Jan Kuchta? Byť nehrává pravidelně (což se ale dá říci také o zbylých dvou), je v hierarchii nejvýše borec z Premier League. Pozici si Vydra upevnil zářijovým gólem proti Ukrajině, kde v nastavení zachraňoval plichtu, zatímco Krmenčík se v nároďáku netrefil už rok a půl. A Kuchta na první zápis čeká.

„Matěj je rychlý, výbušný, hbitý. Jeho hra je především o pohybu bez balonu. Neustálou nabídkou zaměstnává obránce. Jednou si zaběhne středem, podruhé do křídla, pak si odskočí. Těžko se brání. Podobně pracuje a pomáhá týmu i Jamie Vardy z Leicesteru,“ chválí Vydru bývalý spoluhráč z ostravského Baníku Lička. „Nemá problém hrát do plných. Udrží míč i zády k bráně, vyhraje souboj, vždyť hraje tolik let v Anglii. Na nejvyšší úrovni už navíc musíte být komplexní.“

Teď jde o to, aby si devětadvacetiletý blonďák, jenž na letním evropském šampionátu třikrát dostřídával, v tutovkách počínal suverénně. Ne jako v Bruselu, kde ho deptal Thibaut Courtois. A jelikož se dá předpokládat dobývání, zvažují trenéři určitě i variantu urostlejšího „koncáka“ do vápna. A Slavii to v poslední době pálí, Pardubice by po neděli mohly vyprávět…

„Krmenčík má zajímavá čísla i přes malou minutáž. Bývá tam, kde má být. Nelítá u rohového praporku, nechodí si zbytečně pro balon. Kluci ze stran díky tomu mají komu nahrát. Žádná sláva to od něj nebyla, ale dva góly mu pomohou. Začne si víc věřit,“ myslí si Ivo Ulich, který toho v sešívaném i reprezentačním dresu nejvíce odehrál v devadesátých letech.

Tématem po výhře Pražanů 5:0 byly Krmenčíkovy ofsajdy a chování střídajícího Kuchty. Pro postavení mimo hru Ulich jakžtakž pochopení má, pro uraženost nikoli.

„Ofsajdy by si měl Krmenčík hlídat líp, býval ve větší pohodě. Ale není super rychlík, takže hraje na hraně. Kdyby byl metr před linií, už by se třeba přes obránce nedostal. Proto jde na riziko a spoléhá na to, že jednou ze čtyř situací z toho bude šance a gól,“ dodává muž se zkušenostmi z Mönchengladbachu. „A Kuchta? V zahraničí by měl ještě větší a kvalitnější konkurenci, musí se s tím prát a být připravený mentálně. Negace nikomu nepřidá. Ani jemu, ani mužstvu.“

Kdo dál kromě zraněných a Vydry přichází v úvahu?

Michael Krmenčík

28 let, Slavia/Bruggy

V reprezentaci: 33 zápasů/9 gólů

Hodnota podle Transfermarktu: 88 milionů korun

Do reprezentačního kádru patří pět let, ale v poslední době jeho pozice slábne. Potřebuje nakopnout. Jan Kuchta

24 let, Slavia

V reprezentaci: 2 zápasy/0 gólů

Hodnota podle Transfermarktu: 101 milionů korun

V předchozí sezoně exceloval, nicméně musí přidat a ustálit výkonnost. Včetně mentálních výkyvů. Tomáš Pekhart

32 let, Legia Varšava

V reprezentaci: 23 zápasů/2 góly

Hodnota podle Transfermarktu: 20 milionů korun

Na EURO 2020 si zahrál patnáct minut proti Anglii, velkou důvěru však nemá. Nedaří se ani klubu. Milan Škoda

35 let, Mladá Boleslav

V reprezentaci: 19 zápasů/4 góly

Hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů korun

Spolu s Teclem, Doležalem či Ondráškem už patří do kategorie „zkušenost pro případ velké nouze“. Jan Kliment

28 let, Wisla Krakov

V reprezentaci: 5 zápasů/0 gólů

Hodnota podle Transfermarktu: 25 milionů korun

Přestože splňuje všechny parametry moderního útočníka, nároďák je pro něj zamknutý. Zvláštní. Tomáš Čvančara

21 let, Jablonec

V reprezentaci: –

Hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů korun

Na závěr náš jeden trumf do budoucna. Důvody? Výška, rychlost, technika i vrozený čuch na góly.