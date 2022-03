Proč Souček hrál: Chtěl jsem pomoct nováčkům. Gól bych vyměnil za výhru

Tomáš Souček se opřel do odraženého míče a prosadil se proti Walesu • Reuters

Kapitán Gareth Bale naskočil do utkání v závěru • Reuters

Byl jediným hráčem, který se v přípravném utkání střelecky prosadil. Tomáš Souček zarazil v prvním poločase hřebík do sítě Walesu. Soupeř ale za dvě minuty vyrovnal na konečných 1:1. „Byla škoda, že jsme dali branku a vzápětí inkasovali. To nás hodně srazilo,“ popisoval reprezentační kapitán. Vyjádřil se i k tomu, proč šel do nedůležitého zápasu, když je v sezoně extrémně vytěžovaný ve West Hamu.

Navzdory velké vytíženosti v sezoně jste po pěti dnech od zápasu ve Švédsku nastoupil znovu v základní sestavě. Proč?

„Dopředu jsem říkal, že chci nastoupit a pomoct týmu. Chtěl jsem hlavně vyhrát tenhle zápas. Ve Švédsku jsme všichni odvedli dobrou práci, výsledkově ani gólově se to nepodařilo. Proto jsme všechno dali do utkání ve Walesu. Chtěl jsem pomoct i novým klukům v sestavě, abychom společně bojovali za národní tým.“

Nakonec z toho byla remíza 1:1. Jak jste zápas viděl ze hřiště?

„Hodně dobře jsme začali, celý první poločas byl z naší strany velmi kvalitní. Vypracovali jsme si dobré příležitosti, mohli jsme vstřelit více branek. Jen byla škoda, že jsme dali branku a vzápětí inkasovali. To nás hodně srazilo. Druhý poločas už byl hodně bojovný z obou stran. Také jsme si vytvořili dobré šance, tyčku jsme dali… Párkrát jsme přestřelili břevno. Z celkového hlediska jsem spokojený. Remíza je zasloužená.“

Nakolik vás potěšil další reprezentační gól?

„Potěšil mě hodně, každý gól těší, reprezentační obzvlášť. Vždycky je pro mě obrovskou ctí nastoupit za národní mužstvo. Myslím, že i pro všechny hráče. Je to hrdost. Když dám gól, je to super pocit. Dnes bych to ale vyměnil za vítězství.“

Okolo vás nastupilo hodně nových hráčů. Jak vás zaujali?

„Musím říct, že mě zaujali všichni. Jak ve Švédsku, tak proti Walesu. Kluci podali hodně bojovný výkon, všichni makali. To, co nás vždycky zdobilo, že makáme jeden za druhého a pak k tomu přidáme kvalitu, tak to jsme ukázali v obou zápasech. Jak ve Švédsku, tak v Cardiffu.“