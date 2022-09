Svitková a spol. smetly Bělorusko 7:0. Nyní vyhlížejí šlágr v Anglii

Byly už bez šance na postup, přesto se s kvalifikací o světový šampionát rozloučily ve velkém stylu. „Když vyhrajete takovým rozdílem, dojmy jsou vždy super,“ říkal kouč Karel Rada poté, co české fotbalistky v kyperské Larnace vyhrály o sedm gólů nad Běloruskem. „To, na co jsme apelovali před zápasem, hráčky splnily stoprocentně. Měly hlad po gólech a šly si za vítězstvím. Hráli jsme aktivně až do konce, i když už jsme vedli o více branek.“

Češky skončily ve své skupině s jedenácti body třetí: o devět bodů za přímo postupujícím Nizozemskem a o sedm za Islandem, který jde do baráže. „Dopředu jsme věděli, že klíčové zápasy kvalifikace budou s Islandem. Jenže venku jsme prohráli 0:4 a nepovedl se nám ani následný domácí zápas. Právě tyto dva zápasy pak rozhodly o tom, že jsme nemohli skončit lépe než na třetím místě,“ poznamenal trenér Rada.

Jeho svěřenky dostanou zajímavé „bolestné“ – říjnový přátelák v Anglii, která letos vyhrála domácí EURO. „Pro náš ženský tým znamená možnost představit se na anglické půdě neobyčejnou příležitost a možnost získání dalších velkých zkušeností. Vnímáme to jako další příležitost pro celkovou propagaci ženského fotbalu v Česku. Jsme velice rádi, že jednání o uskutečnění takto prestižního utkání s anglickou stranou dopadla úspěšně a česká reprezentace se může představit na půdě úřadujících mistryň Evropy,“ pravil šéf českého fotbalu Petr Fousek.

Češky naposledy hrály s Anglií v listopadu 2019, v Českých Budějovicích po statečném výkonu padly 2:3. „Uhrály jsme tehdy velice dobrý výsledek a myslím, že máme na to něco podobného zopakovat. V Budějovicích byly velmi nepříznivé podmínky, sněžilo a byla veliká zima, ale zvládly jsme to slušně. V závěru jsme vedení ztratily, ale podaly jsme velice dobrý výkon,“ uvedla Kateřina Svitková, záložnice Chelsea.

„Očekávám, že bude určitě vyprodáno, protože v Anglii je teď obrovská euforie, navíc umocněná ziskem evropského titulu. Fanoušci jsou tam nakloněni ženskému fotbalu, takže se na to těšíme. Jak na zápas, tak na atmosféru,“ vzkázal kouč Rada.

Český tým se ještě 7. října představí v přáteláku s Maďarskem ve Zlíně.