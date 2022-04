Češky padly s Islandem. Faul před gólem? Nechápu, řekla kapitánka

České fotbalistky prohrály klíčové domácí utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2023 s Islandem 0:1 a přišly o reálnou šanci na postup. Jedinou branku vstřelila ve 36. minutě Gunnhildur Jónsdóttirová, která si ale podle opakovaných záběrů pomohla rukou. Svěřenkyně trenéra Karla Rady dostaly míč do sítě v nastaveném čase druhé půle, skotská rozhodčí Lorraine Watsonová ale k nevoli domácích hráček trefu Simony Necidové neuznala kvůli údajnému faulu.

„Nemám pro to vysvětlení. Netuším, proč se paní rozhodčí takhle rozhodla. Je to škoda. Nevím, jestli to byl regulérní gól, nebo ne. Kdyby se nám ho ale podařilo vstřelit, mohly jsme alespoň dokonat nějaký obrat. Takhle už bohužel,“ řekla České televizi kapitánka Petra Bertholdová.

Češkám patří v neúplné tabulce skupiny C třetí místo, jejich šance na historicky první postup na MS už je jen v rovině teorie. Zbývá jim odehrát tři zápasy a na druhé Nizozemsko ztrácejí devět bodů. Island má ještě o bod víc. Na světový šampionát v Austrálii a na Novém Zélandu postoupí vítěz skupiny, druhý tým půjde do baráže.

České reprezentantky prohrály s Islandem potřetí za sebou. V říjnové kvalifikaci utržily v Reykjavíku porážku 0:4 a v únorovém přípravném duelu v USA prohrály 1:2.

„Je to škoda, že se nám je nepodařilo porazit. Odehrály jsme výborné utkání se špičkovým týmem Nizozemska. Je to škoda, že pak prohrajeme s takovým týmem, jako je Island,“ litovala Bertholdová.

Islanďanky měly v Teplicích lepší první půli a v 25. minutě poprvé zahrozily. Po centru Viggósdóttirové ale útočnice Albertsdóttirová hlavičkovala z nadějné pozice nad bránu.

O jedenáct minut později se ale už hostující hráčky dočkaly. Po dlouhém autu vytáhla brankářka Votíková hlavičku Viggósdóttirové na břevno a odražený míč dorazila do sítě Jónsdóttirová. Třiatřicetiletá záložnice zahrála podle opakovaných záběrů rukou, rozhodčí ale branku uznaly.

Češky dostaly soupeřky ve druhé půli pod tlak, ale dlouho si nedokázaly vypracovat vyloženou šanci. Teprve v nastaveném čase usměrnila centr Krejčiříkové do brány Necidová, podle sudí Watsonové ale gólu předcházel faul.

„První půlku jsme nehráli dobře a jak jsme si představovali. Byli jsme málo agresivní, nedostávali se do koncovky a neměli tolik náběhů za obranu. Ve druhé půli se to postupně zlepšovalo, dostávali jsme se do tlaku, ale měli jsme pořád málo příležitostí. Nejvíc nás teď trápí, že nedáváme góly. Musíme zlepšit přechodovou fázi, kvalitu a důraz v koncovce,“ řekl trenér Rada.