Laserová show v Paříži, obětí i Neymar. Brazílie řeší hozený banán na hvězdu

Hladké úterní vítězství pětinásobných mistrů světa nad Tuniskem řídil v Paříži dvěma góly šikovný záložník Barcelony Raphinha, z penalty se mezi střelce zapsal Neymar a jako poslední se trefil Pedro. Rozhodující branku však obstaral Richarlison.

Když ofenzivní hráč londýnského Tottenhamu po Raphinhově přihrávce bleskově odpověděl na vyrovnávající gól Tuniska, skluzem po kolenou to emotivně oslavil u rohového praporku.

Kolem něj se okamžitě seběhli i spoluhráči, jenže najednou na hřiště začaly létat z hlediště různé předměty, mezi nimi i banán. Může tak jít o incident s rasistickým podtextem.

Richarlison na to bezprostředně nereagoval, jiný postoj však zaujal Brazilský fotbalový svaz. K momentu z 19. minuty zápasu vydal na Twitteru prohlášení. „Bohužel banán byl hozen směrem k Richarlisonovi, střelci druhého brazilského gólu. Svaz posiluje svou pozici v boji proti rasismu a odmítá jakýkoli projev předsudků."

Jeho prezident Ednaldo Rodrigues k tomu dodal: „Tentokrát jsem to viděl na vlastní oči. Šokuje nás to. Musíme si pamatovat, že jsme všichni stejní, bez ohledu na barvu pleti, rasu nebo náboženství. Trvám na tom, že tresty musí být přísnější.“

Po zápase se vyjádřil i Richarlison. „Dokud autority budou dělat ,bla bla bla´ a nebudou to trestat, bude to takhle pokračovat. Děje se to každý den a všude. Není čas, brácho!" vzkázal na Twitteru.

Další problém během utkání představovaly pro hráče lasery, podobně jako v zápase Konferenční ligy mezi Slavií a Panathinaikosem. Příznivci si tak posvítili na rozhodčího i Neymara - při vedení míče nebo pádu na zem, za nějž soupeř uviděl červenou kartu. „Věděli jsme, že to bude jako soutěž, ale nepředstavoval jsme si to tak, co se stalo Neymarovi. To byla snaha, jak vyřadit hráče z mistrovství světa," prohlásil kouč Tite.

Hvězdy brazilského týmu se ale nenechaly výrazně rozhodit, když vyhrály sedmý mezistátní zápas za sebou. Na šampionátu v Kataru se na přelomu listopadu a prosince utkají se Srbskem, Švýcarskem a Kamerunem. Tunisané budou mít za soupeře Dánsko, Austrálii a obhájce titulu z Francie.