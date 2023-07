Ratajová o MS žen, náročných testech a fanoušcích v Česku: Nadávky mrzí

Mistrovství světa ve fotbale žen, které právě začíná, má i několik českých stop. Utkání na šampionátu v Austrálii a na Novém Zélandu bude mávat pomezní rozhodčí Lucie Ratajová z Benešova. „Trénuju šestkrát týdně, do toho jezdím na utkání a chodím do práce. Občas to není jednoduché, ale jsem blázen,“ směje se 43letá špičková sudí, která se účastnila mimo jiné i dvou olympiád.

Kromě perfektních znalostí pravidel musí být elitní rozhodčí ve špičkové kondici. Také o tom vypráví pomezní Lucie Ratajová v rozhovoru pro iSportLife magazín.

Podle čeho vás na mistrovství světa nominovali?

„Vždycky je to stejné, ať už se jedná o mužský nebo ženský šampionát. Je to na základě výsledků, kterých dosahujeme na velkých turnajích pořádaných UEFA, případně FIFA. Sleduje se také celkový počet zápasů, který jsme absolvovali a naše kondice. Když nebudete splňovat fyzické předpoklady, určitě vás neosloví.“

Prý jste musela coby rozhodčí nominovaná na letošní šampionát absolvovat náročné fyzické testy. Jak vypadaly?

„Že jsem v nominaci na mistrovství, jsem se dozvěděla na konci loňského roku. V lednu jsme pak s dalšími kolegyněmi jely na společný seminář do Kataru, kde jsme plnily fyzické zkoušky. Ty jsem sice udělala, ale to neznamená, že mám teď volno. Až do šampionátu, který vypukne 20. července, musím trénovat podle individuálního plánu, který jsem dostala od FIFA. Ten zahrnuje šest různých druhů tréninků a všechny je musím absolvovat během jednoho týdne, což znamená, že mám jen jeden den volna. Až v červenci přiletíme do dějiště šampionátu, zase nás tam přeměří, jestli na to fyzicky máme. Není to tedy jen o tom, že vás jednou otestují a pak máte vystaráno. Musíte makat průběžně. Je to ale už moje třetí mistrovství světa, takže jsem věděla, do čeho jdu.“

Co všechno zahrnují tréninky, které jste dostala od FIFA?