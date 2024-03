Hašek o Kuchtovi a spol.: Změnil jsem rozhodnutí. Nikdo nebyl uražený

Bylo to hlavní téma první nominace nového trenéra národního týmu. A výsledek je jasný: na hříšníky z Belmonda se nedostalo. Ivan Hašek o tom dlouze přemýšlel, definitivně rozhodl až v pátek ráno. Jako první se to dozvěděl kapitán Tomáš Souček. „Ale dveře na EURO zavřené nemají,“ zopakoval.

Hlavní zpráva první nominace nového trenéra Ivana Haška: tři hříšníci z Belmonda chybí. Jak jste o tom přemýšlel?

„Bylo to těžké rozhodnutí. Myslel jsem si, že tady budou, ale jak se blížil čas nominace, změnil jsem rozhodnutí. Myslím, že bude pro tým nejprospěšnější, že v nominaci nebudou. Dnes ráno jsem to všem třem hráčům oznámil. Ale není to na základě výkonnosti.“

Platí to i pro EURO?

„Je to jen pro tuto chvíli. Budeme s nimi mluvit a budeme za nimi jezdit. Jde o to, abychom se teď soustředili jen na fotbal. Nikdo z těch tří hráčů nemá zavřené dveře na EURO.“

Jak na to reagovali?

„Mluvil jsem s nimi dneska ráno. Když jsem se s nimi sešel dřív osobně, káli se a v ten moment jsem si myslel, že by v nominaci měli být. Ale rozhodl jsem, že je to prospěšné pro tým. Nikdo z nich nebyl uražený, pochopili to a budou makat, aby se do nominace příště dostali. Dveře na EURO uzavřené nemají.“

Opravdu?

„Trvám na tom.“

Je to za trest? Nebo spíš výstraha?

„Tak i tak. Nechci, aby se to opakovalo. A zároveň nechci, abychom měli tiskovku a celý sraz jen o Belmondu.“

Věděl o tom dopředu i kapitán Tomáš Souček?

„Jelikož jsou nejlepší kamarádi s Coufalem, tak jsem s ním o tom dopředu mluvit ani nemohl. Ale volal jsem mu to jako prvnímu. Až pak těm třem. Hráči to přijali a jsou s tím srozumění.“

Bylo to čistě vaše rozhodnutí?

„Ano, bylo to moje rozhodnutí. A jsem rád, že mě konsorcium trenérů podpořilo. Byl na něm i předseda Petr Fousek a technický ředitel Erich Brabec. Když jsem to navrhl, tak mě podpořili.“

Do nominace se vrátil Antonín Barák. Co hrálo v jeho prospěch?

„Tonda národnímu týmu chyběl. Takových fotbalistů moc nemáme. Má kvalitu na míči a je to hráč, který je schopný rozhodovat důležité zápasy, což prokazuje dlouhodobě. Má mužstvu co dát.“

Adam Hložek v Leverkusenu strádá, není herně vytížený. Zvažoval jste, jestli ho vzít?

„Takových hráčů je v nominaci víc. Rozhodli jsme se proto, jak se prezentovali před tím. Není to jen o Adamu Hložkovi. Že nedostanou víc šancí ve svých klubech, neznamená, že nám nepomohou. Odešli z české ligy proto, že byli nejlepší. Prosadit se v nejlepším týmu bundesligy není jednoduché, ale budeme tlačit na to, aby hráli.“