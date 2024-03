Začal Haškův boj o důvěru. Zřídil nový tým, Köstl má víc práce než ve Slavii

Fotbalový národ v Česku je stále polarizovaný. Polovina Ivana Haška vítá, druhá lednové inauguraci nerozumí, či ji dokonce sveřepě odmítá. Příští dny mohou množiny výrazně přeskupit. Národní tým se v pátek střetne s Norskem, příští úterý doma s Arménií. Nový reprezentační trenér rozjíždí boj o získání větší důvěry fanoušků. Životní mise drobného šedesátníka právě začíná. Deník Sport popisuje, jak energicky se pustil do práce a co všechno za dva a půl měsíce stihl.

Čtvrtého ledna se Ivan Hašek stal novým trenérem reprezentace. V tiskovém centru svazového sídla na Strahově se usadil před novináře a připustil, že má terč na zádech. „Chybělo mi to, byť to zní jako masochismus,“ usmál se.

O Haškově angažmá u reprezentace se mluvilo několik let. Dopadlo to až po rezignaci Jaroslava Šilhavého a následném odmítnutí Jindřicha Trpišovského. V kritické chvíli, kdy moc variant nebylo na stole, se sparťanská ikona tak trochu hodila. Pod stůl padly politické argumenty spojené s Haškovým předčasným odchodem z pozice předsedy svazu. I ty sportovní, protože posledních patnáct let pracoval mimo Česko ve vzdálených arabských destinacích. „Můj největší majstrštyk bylo zachránit dvakrát kluby, které byly úplně rozbité, s psychikou na nule. To bylo pro mě lepší než vyhrát titul. Taxikáře jsem netrénoval,“ oponoval.

Anketa Líbí se vám první Haškova nominace u reprezentace? ANO NE

Fotbalová republika se přesto rozdělila, vlastně byla polarizovaná už ve chvíli, kdy byl Hašek hlavním adeptem. „Nikdo neví, jaký je trenér,“ rozohnil se Martin Frýdek. A nebyl sám. „Rozhodovali lidé, kteří jsou v těsném kontaktu s Ivanem. Je to klika, která se stýká, řeší věci, takže mě to nepřekvapilo,“ rozmrzele pronesl František Straka, který s Haškem hrával v osmdesátých a devadesátých letech ve Spartě i v reprezentaci. A doteď se potkávají na golfových turnajích. Druhá polovina byla pro. „Je to nejlepší volba. Je zběhlý, má přehled. V kritických chvílích budou potřeba zkušenosti,“ zastal se bývalého klubového kumpána Julius Bielik.

Byť Hašek do omrzení opakuje, že nečte média a na sociálních sítích nežije, s vrozenou inteligencí moc dobře chápal, co se odehrává mimo jeho svět. I proto se ihned pustil do práce. Prakticky okamžitě