Překvapení na Copě: Brazílie nezvládla penalty a končí ve čtvrtfinále

Nández ve skluzu ostře zajel do Rodryga a od hlavního sudího Herrery uviděl žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace byl však rovnou vyloučen. Brazílie, která na minulém jihoamerickém šampionátu před třemi lety podlehla doma ve finále Argentině, ale více než čtvrthodinovou přesilovku nevyužila a navíc se jí nevydařily ani penalty.

Stoper Militao hned v první sérii neuspěl, když ho vychytal Rochet. Uruguay se dostala do vedení 3:1, jelikož Brazilec Luiz ve třetí sérii zamířil do tyče. „Kanárkům“ dal ještě šanci na obrat gólman Becker, poté co zneškodnil Giménezův pokus, následně snížil Martinelli. Ugarte už ale nezaváhal a poslal svůj tým do semifinále, v němž v noci na čtvrtek vyzve Kolumbii.

Kolumbie rozhodla o triumfu nad Panamou už v úvodním dějství, kdy se trefili Jhon Córdoba, Rodríguez z penalty a Luis Díaz. Po změně stran se prosadili Ríos a z pokutového kopu střídající Borja.

Den před soubojem Uruguaye s Kolumbií se odehraje první semifinále mezi obhájcem zlata Argentinou a Kanadou. Právě úřadující mistři světa Argentinci jsou spolu s Uruguayci s 15 triumfy nejúspěšnější zemí v historii Copy América.

Copa América, fotbalové mistrovství Jižní Ameriky v USA - čtvrtfinále:

Argentina - Ekvádor 1:1 (1:0), na pen. 4:2

Branky: 35. Lisandro Martínez - 90.+2 Rodríguez.

Venezuela - Kanada 1:1 (0:1), na pen. 3:4

Branky: 65. Rondón - 13. Shaffelburg.

Kolumbie - Panama 5:0 (3:0)

Branky: 8. Jhon Córdoba, 15. Rodríguez z pen., 41. L. Díaz, 70. Ríos, 90.+4. Borja z pen.

Uruguay - Brazílie 0:0, na pen. 4:2.

Semifinále:

Argentina - Kananda

Kolumbie - Uruguay